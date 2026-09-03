Luis Enrique responde a Mourinho: "El que merece ganar el Balón de Oro es un jugador del PSG"

José Mourinho ya dejó clara su postura sobre el próximo Balón de Oro. El entrenador del Real Madrid considera que el galardón debe distinguir al mejor jugador del mundo y no convertirse en un premio por los títulos conquistados durante la temporada. En su comparecencia previa al duelo ante el Málaga, el portugués fue especialmente contundente al desvincular el premio de la Champions o del Mundial.

"Es una cosa individualmente muy bonita. Para mí, el Balón de Oro tiene que ser uno de esos jugadores que cuando termina de jugar, echas de menos para la eternidad", explicó Mourinho, antes de marcar distancias con quienes vinculan el premio a los éxitos colectivos: "No puedes dar el Balón de Oro a un jugador porque ganó la Champions o porque ganó el Mundial".

El técnico madridista llegó incluso a señalar que, si el criterio fuese premiar la Champions, el galardón debería recaer en Luis Enrique como entrenador. Sin embargo, para Mourinho el mejor jugador del mundo está actualmente en el Real Madrid y dejó entrever que se trata de Kylian Mbappé, de quien destacó que "hizo historia este verano".

La respuesta de Luis Enrique

La respuesta desde París no se ha hecho esperar. Luis Enrique, entrenador del PSG, fue preguntado este jueves por el Balón de Oro y, aunque quiso restar importancia a los premios individuales, situó a dos futbolistas de su plantilla entre los candidatos. El técnico español mencionó a Fabián Ruiz y a Ousmane Dembélé, vigente ganador del galardón.

"No estoy interesado en premios individuales, pero para mí debería de ser otorgado a un jugador del Paris Saint-Germain. Nosotros tenemos de todo; varios han ganado la Champions, luego está Fabián (Ruiz) que ha ganado también el Mundial, y luego Dembélé. Puedo equivocarme en mi predicción. Pero no me interesan las recompensas individuales, porque hablamos de un deporte de equipo", declaró Luis Enrique, en la rueda de prensa previa al partido de Ligue 1 contra el Mónaco de Filipe Luís.

Así, el entrenador del PSG no entró directamente en el cruce de argumentos con Mourinho, pero sí defendió que el conjunto parisino cuenta con candidatos de peso. La lista de finalistas del Balón de Oro se conocerá el próximo 18 de septiembre, mientras que el ganador se anunciará el 26 de octubre en Londres.

Un mercado muy positivo

Asimismo, Luis Enrique valoró positivamente el mercado de fichajes que acaba de finalizar en Francia. El entrenador asturiano calificó de "excepcional" la ventana de incorporaciones del PSG y agradeció el trabajo realizado por la presidencia y por el consejero deportivo, Luis Campos. "Lo que puedo decir es que estoy contento, luego habrá que ver cómo se va adaptando cada jugador", matizó.

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Luis Enrique también explicó los motivos de la marcha de Bradley Barcola: "Creció mucho desde que lo fichamos del Lyon, ha hecho mejor al equipo gracias a su rendimiento, pero quería tener más peso, más tiempo de juego, algo que no puedo garantizar a ningún jugador. Al final, todos salimos ganando con esta situación. Lo tengo que aceptar y le deseo lo mejor", comentó Luis Enrique.