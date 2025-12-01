FÚTBOL INTERNACIONAL
Luis Enrique reconoce un bajón en el PSG
El técnico asturiano mostró su descontento tras caer contra el Mónaco y ceder el liderato de la Ligue 1. "Hemos jugado el peor partido de la temporada", aseguró a los medios de comunicación
Cuando Luis Enrique avisa, no suele equivocarse. El asturiano, desde su llegada al banquillo del Barça Atlètic en 2008, acumula una amplia experiencia como entrenador: Roma, Celta, Barça, la Selección y PSG. Un currículum envidiable que le ha permitido dirigir a algunos de los mejores jugadores del planeta.
Por ello, conocedor de la importancia de estar cien por cien enfocado en el equipo, dejó constancia de su ligera preocupación en la rueda de prensa previa al duelo contra el Le Havre, hace unas pocas semanas. “Estoy muy contento de tener este equipo. Pero me preocupa un poco el ruido que se oye alrededor del equipo y los premios individuales. Es un deporte de equipo; hay que estar preparado para trabajar en equipo. Los premios individuales no me interesan. Menos premios y más concentración en lo que queremos”, señaló.
Pinchazo en Mónaco
Este fin de semana, el PSG dejó escapar el liderato de la Ligue 1 en Mónaco. Un gol de Minamino en el minuto 68 fue suficiente para tumbar al conjunto de Luis Enrique, que, con 30 puntos, está a la estela de un sorprendente Lens que disfruta de una inesperada primera plaza con 31 unidades. El técnico, decepcionado, expresó públicamente su malestar.
“Cuando juegas un partido así, con tantos errores, es imposible ganar. No merecimos más. Hay que aceptar el nivel que mostramos hoy”, explicó el entrenador. Un análisis sin paliativos que refleja los malos 90 minutos de su equipo, asfixiado por la intensa y trabajada presión del Mónaco.
“Jugaron mejor que nosotros. Ha sido nuestro peor partido de la temporada. Sería muy fácil decir que mi equipo estaba cansado, pero hay que intentar rendir al máximo todos los días”, sentenció después de caer en el Louis II. Sus jugadores, como avisó días atrás, estaban algo despistados.
En cualquier caso, el pinchazo del PSG en el Principado demuestra que el equipo sufre más de lo habitual con las bajas de Hakimi, Nuno Mendes y Doué, y que el calendario, muy apretado, también les ha pasado factura. Aunque para el técnico asturiano no hay excusas: ni las bajas ni la acumulación de partidos. Toca centrarse otra vez, y lo ha dejado bien claro.
