Luis Enrique rebaja la euforia antes del PSG-Liverpool: "No somos favoritos"

La verdadera Champions empieza en las eliminatorias. El formato más cruel y emocionante. El todo o nada. Paris Saint-Germain o Liverpool dirán adiós a la competición en cuartos de final, quizás de forma prematura si analizamos el coste de las plantillas.

Parte con ventaja el PSG de Luis Enrique, vigente campeón y candidato principal a revalidar el título. Aun más viendo el rendimiento del Liverpool esta campaña y el estado anímico 'red' tras sufrir un varapalo el pasado fin de semana ante el Manchester City en la FA Cup, con exhibición de Erling Haaland.

Lucho, no obstante, rehuye el favoritismo y se remite a la eliminatoria de la temporada pasada, donde ingleses y franceses se midieron en octavos de final. "El año pasado jugamos nuestro mejor partido de la temporada contra el Liverpool y perdimos en el Parque de los Príncipes. El Liverpool era el favorito y el PSG se clasificó. Aquí no hay favoritos. Si crees que eres el favorito, fracasarás. Jugamos contra un equipo de muy alto nivel. No vamos a cometer ese error", admitía el asturiano en su comparecencia frente a los medios.

Bradley Barcola es una de las incógnitas del entrenador. El futbolista francés arrastra molestias, aunque este martes se le pudo hacer ejercicios grupales junto a sus compañeros. Luis Enrique actualizó su estado físico y apuntó que todavía le falta "algo de confianza". "Estamos buscando las mejores condiciones para los jugadores. Él es quien debe decidir cuándo está listo", agregó. En los mismos términos se expresó sobre Fabián Ruiz, lesionado de larga duración: "Ha progresado mucho y estamos contentos porque parece ir por buen camino, pero todavía necesita mejorar un poco más".

El gijonés espera una eliminatoria abierta frente al Liverpool y expresó que una de las claves residirá en la posesión del balón: "Esperamos tener más la pelota, pero sabemos lo difícil que es; son un muy buen equipo con un muy buen entrenador. Estamos acostumbrados a jugar contra equipos ingleses, no es diferente al año pasado".

Vitinha coincide con Luis Enrique

También habló el portugués Vitinha, el comandante del PSG. El fútbol ofensivo y defensivo de los capitalinos pasa por el menudo centrocampista, un jugador total al servicio de Luis Enrique. El luso elogió el papel de su compañero, Ousmane Dembélé, al que calificó como el verdadero "líder" del equipo. "Siempre ha tenido dotes de líder, incluso cuando no era capitán el año pasado. Cuando ves lo que hace en el campo, es contagioso para sus compañeros. Es un líder nato. Tras ganar el Balón de Oro, ya tiene ese estatus, pero es algo natural para él", reconocía el internacional con la 'quinas'.

Vitinha, autor del 1-0 ante el Newcastle / AP

En cuanto al duelo del curso anterior y la vitola de favoritos, Vitinha confesó: "El año pasado tuvimos más ocasiones que ellos, pero Alisson hizo muchas paradas. Eso es lo que queremos hacer, pero no es fácil. Lo hicimos el año pasado, pero perdimos. Hubo cierta frustración al final del partido. Nos dijimos que jugando así podíamos ganar, y lo hicimos. Hoy es un año diferente, con cambios en ambos equipos. Va a ser un partido distinto".