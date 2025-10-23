Luis Enrique reanima el mercado: el PSG, atento al central del futuro

Con la temporada en curso y a más de dos meses para que se reabra el mercado de transferencias, las noticias sobre fichajes suelen vivir un momento valle. Los equipos, sin embargo, trabajan silenciosamente planificando la campaña próxima, aún sin saber qué deparará la presente. Es el caso del Paris Saint-Germain, vigente campeón de la Champions League y aspirante a revalidar todos los títulos que logró el curso pasado. La dirección deportiva parisina, encabezada por el portugués Luis Campos, explora vías para mejorar, todavía más si cabe, una plantilla joven, talentosa y voraz.

Beraldo no convence

Uno de los puntos débiles que se ha detectado es el eje de la defensa, donde hay algunas piezas que no han acabado de afianzarse. El PSG pretende reforzar el perfil zurdo y hacer un movimiento similar al realizado con el ucraniano Zabarnyi para tener dos recambios de garantías por posición. Lucas Beraldo no ha acabado de explotar, ni en el central izquierdo ni ubicado como lateral. El brasileño es un jugador de rotación para Luis Enrique, que todavía no le ha hecho debutar en la Champions League.

Luis Enrique, entrenador del PSG / EFE

Willian Pacho es indiscutible para el asturiano. El zaguero es un jugador de presente pero con muchísimo futuro, aunque la idea que le ronda a Luis Campos es la de firmar un central joven, que compita con el ecuatoriano y le libere de minutos ante la sobrecarga de partidos.

Según ha podido saber SPORT, el Paris Saint-Germain no pierde de vista a Tylel Tati, defensa zurdo de 17 años que milita actualmente en el Nantes de la Ligue 1. El francés es una de las joyas emergentes de la prolífica competición francesa y varios clubes ya se han interesado por su situación contractual. El futbolista tiene contrato con los bretones hasta 2028, renovó recientemente, aunque su precio no supondría un sobresfuerzo para las boyantes arcas parisinas.

Tylel Tati, futbolista del Nantes / 'X'

El milagro de Luis Campos

La economía del PSG está en los límites del 'fair play' financiero establecido por la UEFA. El actual campeón de Europa ha reducido la masa salarial de la plantilla de 500 a 222 millones, dando salida a fichas importantes como las de Mbappé, Neymar o Messi sin que el rendimiento deportivo se resienta. Al contrario, los parisinos vienen de una temporada histórica, donde levantaron todos los títulos en los que participaron, a excepción del Mundial de Clubes, donde cayeron en la final ante el Chelsea.

Luis Campos, director deportivo del Paris Saint-Germain / EFE

Sin prisa con Dembélé

La renovación de Ousmane Dembélé es otro de los puntos calientes que afrontará Luis Campos en los próximos meses. El director deportivo portugués ya se ha reunido con Moussa Sissoko, agente del '10', sentando las bases de la negociación. El 'Mosquito' solicitará un aumento salarial, acorde a su rol en el equipo y su repercusión mundial tras ganar el Balón de Oro. El exazulgrana tiene todavía tres temporadas más firmadas, hasta junio de 2028, por lo que no hay excesiva premura para abordar la situación contractual del crack francés.