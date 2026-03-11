Luis Enrique quiere tener el mejor centro del campo del mundo, sin Pedri

Vitinha, en una entrevista reciente, se sumó al carro de los enamorados de Pedri González. "¿Pedri? Es mágico. Es espectacular verlo jugar. Cuando juegas contra él, lo entiendes aún mejor", comentó el centrocampista portugués. El ex del Porto no se queda muy atrás del jugador del Barça. Si el tinerfeño es imprescindible para Flick, él lo es para Luis Enrique. Cuando juegan Pedri y Vitinha, el Barça y el PSG son distintos. Eso es innegable.

Pedri, en la sesión previa en St. James' Park / Valentí Enrich

El internacional luso es conocedor de su talento. "No me gusta decir que soy el mejor. Suena arrogante, pero sé que formo parte de ese grupo", reconoció. No ganó el Balón de Oro la temporada pasada, en la que el PSG hizo historia ganándolo casi todo, pero mucha gente coincide en que fue uno de los arquitectos del galardón que levantó Ousmane Dembélé.

Vitinha, clave en el PSG / MOHAMMED BADRA / EFE

Luis Enrique ha hablado de su nivel en incontables ocasiones y el asturiano sabe que, aunque a veces queda opacado por la pegada de los de arriba y las actuaciones milimétricas de los de abajo, el centro del campo es uno de los puntos fuertes de su equipo. Difícil que no lo sea contando con piezas como João Neves, Fabián o Zaïre-Emery, más allá de Vitinha. Una nómina más que ilusionante en la sala de máquinas a la que quiere añadir otra estrella mundial.

El gran deseado del PSG

Por suerte para los culés, no se trata de Pedri González, intocable en mayúsculas. El PSG, según informa L'Équipe, va a por Enzo Fernández, uno de los referentes del Chelsea. El internacional argentino tiene un contrato a largo plazo con el equipo 'blue', pero tal y como señalan desde Francia, el equipo parisino quiere aprovechar varios factores para llevárselo al Parque de los Príncipes y conformar el mejor centro del campo del planeta.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

Enzo Fernández lo tiene prácticamente todo: buen pie, sentido táctico, trabajo defensivo, pegada (11 goles y 5 pases de gol esta temporada), liderazgo y experiencia. Todo ello, a los 25 años. Campeón del mundo con Argentina, está vinculado al Chelsea hasta el 30 de junio de 2032 y está valorado en 90 millones de euros según Transfermarkt.

Una operación complicada

El PSG tiene claro que no saldría barato y que la operación sería muy complicada, pero mantiene la esperanza de que el jugador apueste por ellos e intente salir del club a final de temporada por dos motivos: la salida de Enzo Maresca y la posibilidad de perderse la próxima Champions League.

La marcha del técnico italiano en enero, tal y como expone la citada fuente, le ha generado cierta incertidumbre, aunque lógicamente lo juega casi todo con Liam Rosenior. Aun así, el golpe más duro para el argentino sería quedarse fuera de la próxima Champions.

Enzo Fernández, protagonista ante el Barça / NEIL HALL / EFE

El Chelsea puede comprar su billete a través de la Premier League, donde ocupa la quinta plaza con 48 puntos en 29 jornadas, algo que a día de hoy no está estrictamente asegurado, o a través de la presente edición de la Champions, ganando la competición. Para ello, debe superar primero al temible PSG en octavos de final.

Los contactos entre jugador y PSG existen, y hay otros equipos monitoreando al argentino. Parece que en París cada vez tienen más claro que, si hay que romper la banca por un centrocampista, ese debe ser Enzo Fernández.