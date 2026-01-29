Noticia SPORT
PSG
Luis Enrique-PSG: un acuerdo con condiciones
El asturiano y el club parisino están ultimando la renovación de contrato hasta 2030
Que Luis Enrique es feliz en París no lo discute nadie. El asturiano ha encontrado en la Ciudad de la Luz un proyecto competitivo y ambicioso, que casa como anillo al dedo con la idiosincrasia del entrenador. Si a esa comodidad se le unen los éxitos deportivos y una simbiosis perfecta con la dirección deportiva y la propiedad, la continuidad del gijonés está prácticamente asegurada.
El nuevo contrato está encarrilado, pero no sellado. El PSG propone a Lucho una extensión por tres temporadas, prolongando su estancia en el Parque de los Prínicipes de 2027 a 2030. En el acuerdo se incluirán cláusulas liberatorias por si el español decide salir antes de la fecha establecida y sin penalización económica para el técnico.
Esta fecha de 2030 no está elegida al azar. Como decíamos, la relación con el director deportivo Luis Campos es de un entendimiento total. Ambos concuerdan en una idea de fútbol y en un proyecto de club que envuelve desde la base al primer equipo. El portugués también acaba su vínculo en París en junio de 2030 y quiere ligar su futuro al de Luis Enrique.
Un proyecto de club
Luis Enrique siempre ha manifestado que la continuidad en París es su prioridad, de hecho se llegó a rumorear que el PSG podría ofrecerle un contrato vitalicio. El gijonés apremia para tener su futuro decidido antes de que acabe la temporada y así planificar la próxima campaña en base a ello.
Nasser Al Khelaïfi ha abierto los ojos desde la llegada del asturiano. El catarí abandonó sus proyectos galácticos, grandilocuentes y se puso en manos de un entrenador que optó por un bloque en detrimento de una constelación de estrellas que zozobraba una vez tras otra en las procelosas aguas europeas.
En ese sentido, la mano de Luis Enrique se nota, al margen de en la primera plantilla, en la estructura de club que se ha montado en el PSG. La apuesta por la cantera es total, reforzando la organización en todas las categorías inferiores y una postura clara por un perfil de futbolista joven y, principalmente, de origen francés
Dembélé se lo piensa
Uno de los puntos calientes que tiene el PSG entre manos es la renovación de Ousmane Dembélé, la figura del equipo. El 'Mosquito' está en negociaciones para renovar su vínculo, aunque tentado por una oferta irrechazable de Arabia Saudí. Al Khelaïfi no cederá y ya mandó un mensaje público que no deja lugar a dudas: "La política del club es tener un límite salarial, los jugadores lo saben y deben respetarlo. El equipo y el club son más importantes que nadie".
