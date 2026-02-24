Luis Enrique se pronuncia sobre el 'caso Achraf Hakimi': "Esto está en manos de la justicia"

El Paris Saint-Germain se mide este miércoles al Mónaco en la vuelta de la eliminatoria de 'play off' de la Champions League. Después de llevarse una ventaja mínima del duelo disputado en el Estadio Luis II, el equipo parisino quiere sentenciar el pase a la siguiente ronda junto a los suyos.

"Lo que puedo decir es que los aficionados están confiados, pero en alerta. Será un partido difícil. Contra un rival que empieza el partido eliminado y al final del partido habrá un equipo eliminado. Hay que saber gestionar los diferentes momentos del partido", expuso Luis Enrique en la rueda de prensa previa.

Para ello, Luis Enrique no contará con Fabián ni Dembélé, ambos lesionados. "Si hay un jugador que no hace el entrenamiento con el resto de sus compañeros, no puede jugar. Depende de su condición la vuelta de los jugadores. No queremos tomar riesgos con ningún jugador. No es grave. Pero hay que esperar a ver qué tienen", detalló el técnico asturiano.

Preguntado si su PSG es uno de los mejores equipos de la historia, Luis Enrique señaló que "es positivo recibir los elogios". "Somos conscientes de que estamos en el inicio de este camino. Para llegar a la comparación con estos equipos, hay que ganar más trofeos", agregó.

Además, reafirmó la buena mentalidad de su equipo: "Hemos mostrado en toda la temporada que podemos gestionar bien las situaciones adversas. Hemos sufrido muchas lesiones, tres por partido. El equipo continúa compitiendo aun teniendo el peor grupo de la Champions. La resiliencia ya hemos hablado muchas veces. Somos un equipo estoico".

Luis Enrique se pronunció sobre el caso de Achraf Hakimi y fue tajante al señalar que "esto está en manos de la justicia". El técnico evitó profundizar en la polémica y centró su intervención en el rendimiento deportivo de su equipo.

En ese sentido, salió al paso de las críticas recibidas por el desempeño defensivo del conjunto y reivindicó el trabajo de sus jugadores: "Pienso que somos de los equipos que mejor defienden. Hay partidos en los que el rival puede marcar goles y el Expected Goals es menos alto. Creo que en este momento, el equipo tiene todavía la posibilidad de mejorar en defensa. Estoy contento de cómo defendemos".

Y, por último, respaldó públicamente a Barcola. "Quiero añadir que no solo es Barcola criticado. Todo el mundo es criticado. Hay que acostumbrarse. Cuando he hablado de Barcola y de los delanteros, son buenos jugadores, con personalidad. Normalmente se les critica. Así funcionan las cosas en los grandes clubes. Nada que añadir. Bradley, el año pasado, mostró su personalidad y su carácter. Puede mejorar todavía. Estoy contento de todos los delanteros que tengo", concluyó.