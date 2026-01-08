Luis Enrique y los penaltis: Dos hombres y un mismo destino

No hay final que se le resista al PSG de Luis Enrique, a excepción de la del Mundial de Clubes. En Kuwait, los parisinos se alzaron con un nuevo título después de superar en la tanda de penaltis al Olympique de Marsella en un partido loco, en el que el PSG empató en el último suspiro del tiempo reglamentario.

Y no es casualidad que la gloria para el PSG llegará desde los once metros. Los últimos tres títulos han llegado de la misma forma. Supercopa de Europa, Copa Intercontinental y Supercopa francesa acabaron cayendo del lado parisino con un mismo héroe, aunque con diferente nombre.

Lucas Chevalier se hizo inmenso en la tanda de penaltis ante el Marsella, al igual que hizo ante el Tottenham en agosto en la Supercopa de Europa. De la misma forma, Matvey Safonov se erigió como el gran héroe en la Intercontinental ante el Flamengo, supliendo a las mil maravillas al lesionado por entonces meta francés.

Sin duda, poco se puede hablar de suerte cuando se trata ya de hasta tres ocasiones, forjando seguramente la dupla más letal en las porterías europeas, en cuanto a penaltis se refiere como mínimo.

La competencia entre los porteros de Luis Enrique parece que ha ido bien en el vestuario más allá de las polémicas surgidas y las críticas por el rendimiento poco regular de Chavelier en sus primeros compases en el Parque de los Príncipes.

Unas críticas que quedan del todo anuladas después de la final ante el Marsella, donde además de brillar en la tanda de penaltis, también lo hizo con grandes intervenciones en los 90 minutos.

El PSG de Luis Enrique sigue siendo imbatible en Francia, con diez títulos desde la llegada del asturiano al banquillo. No es de extrañar que Al Khelaifi y los suyos lo quieran blindar de por vida.