Luis Enrique, operado con éxito tras su accidente en bici

Buenas noticias para Luis Enrique. El técnico asturiano fue operado con éxito en España para tratar la fractura de clavícula que sufrió en un accidente de bicicleta el pasado viernes 5 de septiembre. En un escueto comunicado, el PSG informó de la situación, expresó "su total apoyo a Luis Enrique" y le deseó "una pronta recuperación".

'Lucho' fue trasladado a urgencias tras haber sufrido una caída en bicicleta, y posteriormente los médicos determinaron que era necesario el paso por el quirófano para estabilizar al lesión. Ahora se espera que reciba los cuidados pertinentes y esté un tiempo alejado del frenético mundo del fútbol de primer nivel.

Con el asturiano fuera de combate, todo apunta a que Rafel Pol, su asistente, se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta que el exseleccionador español se recupere completamente de la fractura de la clavícula.

En ese sentido, Rafel Pol tendrá que atender a los medios en la rueda de prensa del sábado en la previa del partido entre el PSG y el Lens. Todavía no está claro el tiempo de baja de Luis Enrique, pero por el momento no podrá ayudar a su equipo desde el banquillo.