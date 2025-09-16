Luis Enrique y su otro Mbappé con Donnarumma: "Seremos mejor equipo"

Gianluigi Donnarumma decidió no prolongar su contrato con el Paris Saint-Germain, vínculo que finalizaba en 2026. Las altas exigencias salariales del italiano fueron el punto y final de las conversaciones con el club, que desde un primer momento vio cómo el portero se enconaba en una postura inasumible a nivel económico.

Luis Campos desveló en el programa del exfutbolista Jerome Rothen la intrahistoria de la no renovación de 'Gigio' con los parisinos, reconociendo que, desde el primer momento, vieron que sería imposible alcanzar un acuerdo. "Fue el primer jugador con el que hablamos sobre renovar su contrato. Pero pronto nos dimos cuenta de que sería difícil. No entendimos las exigencias de Donnarumma. Lo hablamos con Luis Enrique, que lo supo al momento y fue práctico. Nos dijo que aprovecharían su marcha para fortalecer el equipo con el balón", dijo el director deportivo portugués.

Unas palabras del asturiano que recuerdan a las que anunció cuando se confirmó la marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid, cuando admitió que sin la estrella francesa serían un equipo "más fuerte".

Elogios a Lucho

El fichaje del entrenador gijonés en 2023 resultó clave para entender los éxitos actuales del Paris Saint-Germain. El preparador cambió la mentalidad del equipo, la política de incorporaciones y transformó un excelente equipo, que naufragaba en aguas europeas, en un bloque granítico que logró la primera Champions de su historia este 2025.

"Uno de los secretos de Luis Enrique es que ahora sí tenemos una identidad de juego, con movimientos que repetimos. Cuando llegó el entrenador, me dijo: "Luis, este año vamos a ver una mejora. Cuando veas a los jugadores moverse en el campo, no lo entenderás". Recuerdo un partido contra el Lille y un jugador del Lille me dijo: "No entiendo a tu equipo, porque los jugadores se mueven por todas partes". Esta imprevisibilidad nos ayuda mucho", reconocía Campos, que destacó la energía de Luis Enrique, al que calificó de tener "una energía inagotable" y apuntó que es su "mejor incorporación" desde que llegó al Parque de los Príncipes procedente del Lille.

Dembélé, Balón de Oro

Para Luis Campos no hay debate. Ousmane Dembélé debe ser sí o sí galardonado con el Balón de Oro tras su magnífica temporada pasada. Las cifras del 'Mosquito' fueron las mejores a nivel continental, marcando un hito en su carrera. El luso fue claro al respecto: "Si Dembélé no gana el Balón de Oro es porque los que votan no están cualificados para votar este premio. Si se llamase Ronaldo, con las mismas estadísticas y los mismos títulos, no habría ningún tipo de discusión", zanjó.

Dembélé, ganador del Onze de Oro / EFE

Mínima crítica al Mundial de Clubes

A pesar de perder la final del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, Luis Campos admitió que fue una experiencia agradable. El director deportivo del PSG, sin embargo, reclamó variaciones de cara a próximas ediciones.

"Hacía calor y los campos no estaban en buenas condiciones. Para el próximo Mundial, es una evolución que debemos hacer. No me preocupa la cantidad de partidos. Me preocupa más si no logramos gestionar la carga y la recuperación postpartido. Hoy en día, nos anticipamos mucho, con prevención, recuperación y nutrición. Todo está muy regulado, estudiado y trabajado. Nos adaptamos a que el fútbol moderno nos exige jugar más partidos. Eso nos obligó a prepararnos y estudiar mucho. El entrenador tiene una gestión extraordinaria. Sabe cómo administrar la carga y la recuperación adecuadas, para que los jugadores estén al 100% siempre", apuntó.

En cuanto a su futuro, Luis Campos desveló que el PSG será el último club de su carrera. El portugués sólo piensa en repetir títulos y, cuando se acabe el ciclo, retirarse de los despachos. "Mi sueño es ganar más Champions Leagues y campeonatos. Sueño con el club en el que trabajo. Mi trabajo no se limita solo al PSG, sino que también consiste en ayudar a QSI a crecer a través de sus inversiones en el deporte. El trabajo de un director deportivo no se limita al mercado de fichajes. Agradezco a Nasser Al Khelaïfi por darme esta oportunidad. Después del PSG, definitivamente me retiraré. Es mi último proyecto, se lo prometí a mi familia ", concluyó.