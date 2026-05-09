Luis Enrique mantiene el misterio con Safonov y sus saques de potería en el Allianz: "No tengo intención de dar información al rival"

El PSG puede dejar la Ligue 1 prácticamente encarrilada este domingo si derrota al Brest en el Parque de los Príncipes (21.00 horas). Una victoria parisina elevaría a seis puntos su ventaja sobre el Lens a falta de seis puntos por jugar y el miércoles 13 de mayo los visitan en el Stade Bollaert-Delelis. Un duelo que podría sellar de una vez por todas el título liguero.

Pero, pese a ese horizonte inmediato, todavía trae cola una de las imágenes más comentadas de la vuelta de la semifinal de Champions League ante el Bayern de Múnich. En la rueda de prensa previa al duelo contra el Brest, un periodista le preguntó a Luis Enrique por la supuesta instrucción del técnico asturiano a Matvei Safonov para enviar la gran mayoría de saques de meta directamente fuera y a la banda de Michael Olise.

PARIS (France), 28/04/2026.- PSG goalkeeper Matvei Safonov punches clear during the UEFA Champions League semi-final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich in Paris, France 28 April 2026. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/YOAN VALAT / YOAN VALAT / EFE

No obstante, Luis Enrique mantuvo el misterio sobre los saques de portería del meta ruso y no quiso reconocer que las órdenes venían desde la banda. “Lo importante, y lo que quieren los aficionados, es que gane su equipo”, respondió el entrenador del PSG. “Creo que les gusta nuestra forma de jugar. Después de cada partido hablamos de los detalles, de las pequeñas cosas que importan. No tengo intención de dar información al rival”, añadió.

Luis Enrique, en el Allianz Arena / ANNA SZILAGYI / EFE

La maniobra, según se ha explicado en Francia, buscaba desactivar la presión alta del Bayern. La orden a Safonov habría sido dirigir el balón hacia la banda, en una zona muy concreta, apenas unos metros más allá de la línea del centro del campo. El objetivo no era regalar la posesión sin más, sino condicionar el saque de banda posterior del Bayern y permitir al bloque parisino saltar hacia delante.

¿Fue una idea de Luis Enrique?

Con esa secuencia, el PSG ganaba metros sin exponerse en su propia área. El equipo instalaba la presión en campo rival y reducía la posibilidad de que el Bayern encontrara rápido a sus hombres más peligrosos. Uno de los más afectados fue Michael Olise, que no pudo brillar en el Allianz como sí lo hizo en el Parque de los Príncipes.

“Buscamos jugar de la manera que creemos mejor para ganar el partido. Respecto al partido contra el Bayern, estoy muy orgulloso de lo que vi, de cómo luchamos durante todo el encuentro”, insistió.

Noticias relacionadas

Sea como fuere, a Luis Enrique le salió bien y su PSG está en un momento genial: la Ligue 1 a tiro, una final de Champions en el horizonte y un entrenador dispuesto a explorar cualquier margen competitivo, incluso los menos convencionales, para generar ventaja. Y si un saque de meta fuera de banda sirve para ganar veinte metros, enfriar al rival y acercar otra final, también forma parte del plan.