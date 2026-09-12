Luis Enrique insiste con Dro

Dro Fernández llegó al PSG en el pasado mercado de fichajes de invierno y ahora afronta su primera temporada completa como jugador del conjunto parisino. El centrocampista gallego, que dejó el Barcelona con 18 años recién cumplidos, va dando pasos adelante en París y Luis Enrique vuelve a dejar claro que no mira el DNI a la hora de repartir oportunidades.

El técnico asturiano ya había puesto el foco sobre Dro después de la goleada del pasado miércoles ante el Slovan Bratislava (6-1), en el estreno del PSG en la Champions. El canterano azulgrana fue titular por primera vez en la máxima competición continental y completó los 90 minutos. Tras el encuentro, Luis Enrique destacó su rendimiento y su progresión: "Sólo tiene 18 años y es increíble que ya esté jugando así. Ya lo conocíamos antes de que se uniera al equipo. Me encanta ver cómo va mejorando. Si sigue jugando así, tendrá más oportunidades".

Dro, en su primera titularidad en la Champions con el PSG / YOAN VALAT / EFE

Dos días después, en la previa del partido de Ligue 1 ante el Brest, el entrenador del PSG volvió a hablar de Dro. Y lo hizo para reforzar la idea de que el joven futbolista está entrando poco a poco en sus planes.

"Me puso contento saber que podíamos ficharle la temporada pasada. Su adaptación fue muy rápida. Los debuts son complicados cuando cambias de ciudad. Solo tiene 18 años y se adapta perfectamente a lo que buscamos. Tuvo su oportunidad en la Champions League porque lo mereció. Las dos veces que ha entrado desde el banquillo ha jugado muy bien. Está preparado para cualquier partido. Tiene mucha calidad, es todavía muy joven, pero si merece jugar, jugará. Esto es lo que buscamos. No importa la edad ni la nacionalidad", señaló.

El discurso de Luis Enrique encaja con la evolución de Dro desde su llegada a París. El centrocampista aterrizó en el PSG el pasado mercado de invierno y su adaptación fue prácticamente inmediata. Desde sus primeros meses en el club, comenzó a disponer de minutos con el primer equipo parisino, una muestra de la confianza depositada en su progresión.

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

Además, el técnico asturiano fue uno de los principales valedores de su fichaje por el PSG. La posibilidad de trabajar a sus órdenes pesó en la decisión de Dro de dar el salto a París y ponerse en manos de un entrenador que ha demostrado en numerosas ocasiones su apuesta por los jóvenes. Una confianza que, en el caso del centrocampista, empieza a traducirse en minutos de calidad y en un papel cada vez más relevante.

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Ahora, Dro sigue creciendo en París. Sin prisas, pero con minutos y cada vez más confianza. La titularidad ante el Slovan fue un paso importante y las palabras de Luis Enrique después de aquel encuentro y en la previa del Brest apuntan en la misma dirección. Si Dro mantiene el nivel y sigue demostrando que merece jugar, tendrá oportunidades...