Luis Enrique, contra el fantasma del Barça en Anfield: "No defenderemos el resultado"

Ni el 2-0 logrado en el Parque de los Príncipes en la ida de cuartos de final de la Champions League convence a Luis Enrique. El entrenador del Paris Saint-Germain advirtió nada más acabar el encuentro frente al Liverpool que la eliminatoria no estaba, ni mucho menos, cerrada. Anfield intimida y, aunque los 'reds' no están en su mejor momento, los ingleses ya han demostrado que no hay resultado adverso que se le resista.

En la memoria futbolística están todavía muy frescas las imágenes de la remontada inglesa en mayo de 2019 contra el Barcelona de Ernesto Valverde, y aquel doloroso 4-0 que contrarrestó el 3-0 del Camp Nou y privó a los azulgranas de la final contra el Tottenham en el Metropolitano.

Pero Luis Enrique está hecho de otra pasta. El asturiano no admite sorpresas y ha insistido a sus futbolistas en los entrenamientos -no jugaron partido el fin de semana- para que se olviden de la ventaja obtenida en París. Este martes será otra historia. "El partido será muy diferente al de ida. Necesitamos saber cómo manejar los momentos difíciles y luego jugar nuestro partido como siempre, desplegar nuestro fútbol y no venir aquí a defender el resultado", apuntó el gijonés.

Lucho admitió que una de las claves del encuentro estará en mantenerse concentrado y no dejarse llevar por las emociones del marcador. "El inicio puede ser importante. En el fútbol moderno el marcador puede cambiar en cinco minutos. Es un partido complicado y hay que estar concentrados porque te pueden marcar un gol en cualquier momento", reflexionó.

Fabián, más cerca

El técnico del Paris Saint-Germain tiene motivos para la alegría. Fabián Ruiz se ha reincorporado a la dinámica de grupo tras dejar atrás una lesión de larga duración. El sevillano todavía no está para jugar, pero ya ve la luz al final del túnel, con un final de temporada que se prevé emocionante a nivel de club y el deseo de poder estar en el próximo Mundial con España.

Luis Enrique actualizó el estado físico del palaciego y dejó una de sus perlas, con recado, como siempre, a los periodistas: "Los periodistas no saben nada de la enfermería y yo no soy médico. Es importante respetar la salud de todos. La buena noticia es que Fabián se está recuperando bien y entrenando con el equipo. Es una excelente noticia para nosotros".

Achraf, con el PSG / @achrafhakimi

Hakimi, tranquilo

Junto al asturiano compareció Achraf Hakimi. El lateral derecho del PSG tampoco se dejó llevar por la euforia: "Tendremos que prestar atención a cada detalle y estar preparados para darlo todo. Creo que la diferencia con respecto al año pasado es que tenemos más confianza. Somos los campeones vigentes y sabemos cómo afrontar este tipo de partidos". El marroquí, quien será juzgado por una presunta violación, está "muy tranquilo" con su caso: "Sé que esta acusación es falsa. Está en manos de mis abogados y del sistema judicial".