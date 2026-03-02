Luis Enrique no engañó a Dro

El mercado de fichajes invernal vivió una de sus grandes sorpresas con la salida de Pedro Fernández del FC Barcelona. La operación, que se resolvió en apenas unos días, culminó con la firma del jugador por el Paris Saint-Germain, que pagó alrededor de ocho millones de euros, pese a que la cláusula de rescisión estaba fijada en seis millones.

En el Barça, contaba con la confianza de Hansi Flick, quien se mostró decepcionado por su salida. "Hay jugadores que tienen 17 o 18 años, pero hay gente alrededor suyo que toman decisiones", expresó el técnico antes de la marcha del jugador. Sin embargo, una vez cerrado el traspaso, el entrenador alemán adoptó un tono más conciliador: "No quiero decir nada al respecto. Me encanta Dro, pero obviamente estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta".

Dro en su primer partido como titular con el PSG / Emma Da Silva

Lo cierto es que el adiós de Dro del Barça estuvo motivada principalmente por la percepción de que no lograría consolidarse en el primer equipo. A lo largo de los meses en la plantilla, el mediapunta de Nigrán pasó de sentirse privilegiado por la confianza que le mostraba Hansi Flick a comprender que sus oportunidades de brillar con la camiseta blaugrana serían escasas por la falta de oportunidades.

De hecho, uno de los muchos motivos que convenció al gallego para fichar por el PSG fue el proyecto deportivo presentado por Luis Enrique, que le ofrecía mayores oportunidades de mostrar todo su talento con la camiseta parisina. Y, tras un tiempo en París, podemos afirmar que el técnico asturiano, en ningún caso, engañó a Dro.

Dro fue otra vez titular este sábado en la victoria del Paris Saint-Germain sobre Le Havre. El ex del Barça completó un partido de mucho nivel e incluso pudo estrenarse como goleador con la camiseta parisina, pero su tanto fue anulado por el sistema de videoarbitraje por un fuera de juego milimétrico previo de Achraf Hakimi.

De hecho, ya en la rueda de prensa posterior al partido, Luis Enrique valoró positivamente el impacto de Dro en el terreno de juego: "Estamos en un periodo en el que no tenemos centrocampistas. Estamos contentos de que Dro esté aquí. Tiene cualidades diferentes; es el tipo de jugador que gusta a los entrenadores, sobre todo por la relación que tienen con los demás". El técnico añadió sobre la juventud del jugador: "Pero tiene 18 años, es normal tener problemas, sobre todo en la Ligue 1, que es muy física. Al llegar, entiendes que la Ligue 1 no es fácil. Pero está haciendo cosas interesantes".

Dro, con la camiseta del PSG / PSG

Con los 61 minutos disputados en el último partido de la Ligue 1, Dro ya ha superado los 161 minutos con la camiseta parisina en tan solo unas semanas, superando así los 158 minutos que jugó en seis meses con el FC Barcelona. Evidentemente, las situaciones y contextos de ambos equipos son distintos, pero Luis Enrique está demostrando que no se equivocaba con Dro y que su promesa al jugador era más que real.