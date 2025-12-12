Luis Enrique: "Me encantaría hablar mucho, pero soy viejo en el fútbol"

El PSG se desquitó del tropiezo en Mónaco con un 5-0 ante el Stade Rennais, pero entre semana, en Champions League, volvió a despertar algunas dudas con el 0-0 cosechado en San Mamés. El equipo de Luis Enrique mereció la victoria, pero le faltó efectividad arriba y no pudo pasar del empate. Ahora, centrados de nuevo en la Ligue 1, este sábado (19:00 horas) buscarán sumar otros tres puntos a domicilio ante el colista, el Metz.

Luis Enrique Martínez compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que acogerá el Stade Saint-Symphorien, donde habló de asuntos tan variados como el mercado de fichajes de invierno, las polémicas arbitrales o la situación de su estrella Ousmane Dembélé.

No habla de abritraje

“Me encantaría hablar mucho, pero soy viejo en el fútbol, tengo mucha experiencia y hace mucho tiempo que decidí no hablar sobre eso”, expresó en relación a las decisiones arbitrales. “Me gustaría hablar y mostrar lo que pienso, pero prefiero enseñar a mis jugadores que hay que estar concentrados en las cosas que podemos controlar. Y el arbitraje es una de las más difíciles de hacer y de gestionar. Es más positivo para mí que estar cada semana hablando del árbitro”, añadió.

Luis Enrique y Ernesto Valverde, en el último Athletic-PSG / AP

En un principio parecía que el PSG no iba a mover ficha en el mercado invernal, pero las palabras de Luis Enrique invitan a pensar que, si surge una buena oportunidad, tratarán de aprovecharla. “Hay lesiones, por lo que confiamos en los canteranos, pero no es fácil fichar para nosotros en este mercado de invierno. No cambio nada de lo que he dicho. Estoy abierto como siempre; tenemos un muy buen director deportivo que analiza las posibilidades. Si conoces a algunos jugadores muy interesantes y más baratos, estoy abierto a escucharte. Por supuesto que vamos a mirar, es algo normal, pero confiamos en lo que hacemos y estamos abiertos”, reconoció.

La dupla Safonov-Chevalier y Dembélé

En los dos últimos partidos, el titular en la portería fue Matvey Safonov debido a que Lucas Chevalier estaba lesionado del tobillo. Luis Enrique valoró positivamente sus actuaciones ante Rennes y Athletic, asegurando que “ha demostrado su profesionalismo y su personalidad”. Sin embargo, no confirmó cuál de los dos jugará ante el Metz: “Mañana veremos”, zanjó.

Dembélé no se precipitará en su reaparición / EFE

Finalmente, Luis Enrique se refirió a la situación de Ousmane Dembélé: “Es una lástima para él y para el equipo. No hemos podido ver a Ousmane en su condición normal durante los cuatro primeros meses. Buscamos gestionar eso y es mi responsabilidad hacerlo de la mejor manera posible. Estuvo enfermo estos últimos días, ha retomado de manera individual y debe comenzar su recuperación. Hay que ser prudentes. Espero que después de Navidad y con el tiempo tengamos a los jugadores de vuelta y al equipo listo para afrontar la parte más importante de la temporada. Esa es mi esperanza”, concluyó.