Luis Enrique desvela la estrategia para fichar a Dro: "Siempre atentos"

El PSG de Luis Enrique se juega mañana la clasificación directa para los octavos de final. Un pinchazo frente al Newcastle -ya sea en forma de empate o de derrota- le dejará fuera del Top-8, por lo que los parisinos se ven obligados a ganar en el Parque de los Príncipes para evitar la ronda extra. Sobre todo ello se pronunció el técnico asturiano en una rueda de prensa en la que, sin embargo, el principal foco de atención se centró en el fichaje de Dro.

El jovencísimo mediapunta gallego todavía no podrá debutar en la Champions, pues no podrá ser inscrito al menos hasta finalizar la fase de grupos. Sin embargo, tanto Luis Enrique como Willian Pacho fueron preguntados por él en la previa del encuentro ante el conjunto inglés. Y ojo al aviso: "Si lo haces bien en el entrenamiento, jugarás los partidos".

Así trabaja el PSG

¿Qué espera Lucho del excanterano del Barça? "Espero lo mismo que de todos los jugadores. A veces firmamos jóvenes jugadores. Siempre estamos abiertos en las ventanas de fichajes a traer jugadores que puedan mejorarnos", comenzó diciendo el asturiano ante los medios.

Luis Enrique aseguró que le gustan "los jugadores de calidad" y dejó claro que el fichaje de Dro es una apuesta de "futuro": "Me gustan los jugadores de calidad, y no es fácil tenerlos y que puedan mejorar nuestra plantilla. Pienso que Dro puede ser importante en el futuro".

Y lanzó un claro mensaje -en forma de indirecta- sobre el poderío del PSG para hacerse con grandes promesas: "Siempre es importante mantener la disponibilidad durante el mercado de fichajes. Y es algo que me habéis preguntado muchas veces. Hay que estar atento al mercado para estar listos si surge una oportunidad. Seguimos abiertos".

Pacho le da esperanzas

También valoró la incorporación de Dro su ahora compañero Willian Pacho, que destacó el excelente trabajo del entrenador con los jóvenes: "Estoy contento de que Dro esté aquí en el PSG. Tenemos una plantilla espectacular y cada vez que nos necesite, estaremos ahí para él".

El ecuatoriano le deseó éxito en el futuro y le dio esperanzas de cara a ganarse un hueco en el once titular: "Espero que le vaya bien. Hay muchos jugadores jóvenes en este club que quieren mejorar juntos. Incluso con el entrenador, él realmente nos ayuda, nos da esa confianza de que no por ser jóvenes no vayamos a jugar, de que si lo haces bien en el entrenamiento puedes jugar el partido".

El primer contacto

Precisamente Luis Enrique y el que fuera jugador del FC Barcelona ya coincidieron ayer en París, en un primer encuentro en el que 'Lucho' quiso romper el hielo con una broma: "Aquí firma 50 goles y 50 asistencias".

Dro, que ya se ha ejercitado junto a sus compañeros, hizo sus primeras declaraciones desde su llegada a la capital francesa: "Estoy muy feliz y orgulloso de unirme al Paris Saint-Germain. Es un momento de gran orgullo para mí y para mi familia. El PSG es un club inmenso que he seguido desde niño, donde grandes leyendas han dejado su huella. Hoy tengo muchísimas ganas y motivación para jugar y darlo todo por esta camiseta".