Luis Enrique despeja las dudas con Dembélé

Luis Enrique Martínez despejó todas las dudas posibles en la rueda de prensa previa al duelo de la UEFA Champions League contra el Bayern de Múnich, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga. El Parque de los Príncipes acogerá este martes (21:00 horas) el esperado encuentro, que enfrentará al equipo de Vincent Kompany, el que está más en forma de Europa, con el vigente campeón.

La gran incógnita para el choque, que promete ser uno de los más agitados de la jornada europea, era la presencia de Ousmane Dembélé, quien reapareció el pasado 21 de octubre ante el Bayer Leverkusen. Después de jugar 25 minutos frente al Brest y 62 contra el Lorient, volvió a encender las alarmas al notar molestias en el muslo derecho durante el partido ante el Niza, en el que disputó 19 minutos.

Dembélé, en acción contra el Niza / EFE

Pese a ello, Luis Enrique afirmó con contundencia: "Dembélé jugará seguro mañana". Una declaración clara y directa que animó a los parisinos, aunque después precisó que aún no había decidido si sería titular o entraría desde el banquillo. "No tomaré ningún riesgo con ningún jugador, pero Ousmane está en condiciones, ha entrenado bien y está preparado para competir", recalcó.

Un Bayern espectacular

El Paris Saint-Germain se mide a un Bayern que acumula 15 victorias consecutivas, rompiendo el récord que tenía el Real Madrid desde 1929. Sus 27 puntos de 27 posibles en la Bundesliga y su pleno de victorias en la Champions League no intimidan al técnico asturiano, plenamente consciente del poder del equipo de Kompany. "Sabemos de la dificultad del partido. Ellos están en un momento increíble, pero jugamos en casa, con nuestra gente, y tenemos la confianza necesaria para mejorar nuestro rendimiento y superar su presión", señaló.

Vincent Kompany y Harry Kane, las claves de un Bayern que asusta / Agencias

Preguntado sobre si el encuentro servirá para medir el verdadero nivel del PSG, Luis Enrique fue tajante: "¿Tú crees que tenemos que evaluar nuestro nivel? Creo que no. Merecemos un poco más de confianza. Nuestro grupo es el más difícil de la Champions y queremos ser competitivos siempre, sin importar el rival", destacó.

Detalles que marcarán el partido

Por último, analizó el duelo, subrayando que, para él, los detalles marcarán el resultado: "Va a ser un partido muy equilibrado. Hay cosas en las que podemos superar su presión, pero ellos también pueden hacernos daño. Espero que los aficionados disfruten de un gran espectáculo", consideró.

Luis Enrique, despeja dudas sobre Dembélé: "Jugará mañana, por supuesto" / -

De este modo, Dembélé está listo para encender el Parque de los Príncipes en una gran noche europea. Queda por ver si podrá disfrutar desde el inicio de la caldera que recibirá al Bayern este martes o si tendrá que esperar su oportunidad para agitarlo todo desde el banquillo.