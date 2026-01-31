Luis Enrique: "No sé cuándo daré minutos a Dro"

El Paris Saint-Germain visita este domingo el Stade de la Meinau (20:45 horas) con la misión de imponerse al joven y dinámico Estrasburgo y superar definitivamente al Lens en la tabla, líder con un punto de ventaja después de no fallar ante el Le Havre por la mínima (1-0). Sin embargo, el duelo correspondiente a la jornada 20 de la Ligue 1 tiene un aliciente extra que despierta muchísima expectación: el posible debut de Dro.

El canterano culé sorprendió a todo el mundo cuando, hace escasas semanas, tomó la decisión de marcharse del Barça para recalar en el PSG. Una decisión inesperada, impulsada por el sentimiento de que en el club catalán tendría muy complicado ganar importancia con el paso del tiempo, y que descolocó al propio Hansi Flick, quien se mostró dolido por el movimiento del futbolista gallego.

Sea como fuere, Dro ya forma parte del pasado culé y, por tanto, del presente de los parisinos. Y como era de esperar, fue el gran protagonista de la rueda de prensa previa al duelo contra el Estrasburgo. "Acaba de llegar y tenemos tiempo para ver su adaptación", dijo de primeras.

Hay que calmarse con Dro. Acaba de llegar Luis Enrique — Entrenador del PSG

“Debo añadir la dificultad que tenemos de encontrar jugadores con la calidad para jugar en nuestro equipo. Dro tiene calidad técnica y física. Es joven. Tenemos mucha confianza en este tipo de jugadores. Hay que calmarse. Acaba de llegar. Tenemos tiempo para ver su adaptación y su nivel. Es también importante dar confianza a los jóvenes, pero darles confianza en el momento adecuado. ¿Cuándo será ese momento? No lo sé“, profundizó el asturiano sobre el joven jugador del PSG.

¿Chevalier o Safonov?

Luis Enrique también abordó otros temas interesantes sobre su plantilla, como la portería. En el último partido de Champions, contra el Newcastle, la realización buscó en varias ocasiones en el banquillo a Chevalier, que fue suplente por detrás de Safonov. Sin embargo, en el partido anterior, contra el Auxerre en liga, el titular fue el francés. “Estoy contento de tener tres porteros. Me gusta la competencia en todas las posiciones. Es el fútbol moderno. Lo repito: estoy contento de tener tres porteros de este nivel”, valoró el entrenador español.

Lucas Chevalier, portero del PSG / Siu Wu

El objetivo del PSG no es otro que conseguir el liderato en solitario de la Ligue 1, y para ello deberán ganar al Estrasburgo. Eso sí, el asturiano destacó el inmenso nivel del Lens: "En este momento, estamos el Lens y el PSG. ¿Sabes cuántos puntos tenemos respecto a la temporada pasada? Debéis estudiar, chicos. Es por eso que me gustaría añadir que lo que ha cambiado es Lens. Han ganado 10 de los últimos 11 partidos. El resto es igual. Tenemos la misma capacidad de ganar partidos. Este año es muy diferente. Me encanta la presión. Y si quieren meternos presión, nos gusta. Estamos acostumbrados a esta presión", finalizó.