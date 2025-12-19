¡Luis Enrique no da crédito! Safonov, portero del PSG, detuvo dos penaltis con la mano fracturada

El PSG completó el pasado miércoles un sextete para la historia. Luis Enrique entró en el club de Pep Guardiola y Hansi Flick después de conquistar su sexto título en un año natural. Para ello, el cuadro parisino derrotó a Flamengo en la final de la Copa Intercontinental de la FIFA. Un partido que tuvo un solo héroe: Matvey Safonov.

Tras llegar con un 1-1 al final de la prórroga, el guardameta ruso se puso el mono de trabajo y terminó deteniendo cuatro penaltis consecutivos para sumar un nuevo título a su palmarés. Pero la hazaña del portero va todavía más allá al desvelarse hoy que dos de las penas máximas de la tanda las paró... ¡con la mano fracturada!

En un comunicado médico, la entidad parisina confirmó las lesiones de Kang-in Lee y Bradley Barcola y reveló la baja de Safonov. "Kang-in sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo durante el partido del miércoles contra Flamengo y estará ausente varias semanas. Bradley Barcola continúa en tratamiento debido a fatiga muscular", narra el texto sobre los dos primeros.

"No puedo explicarlo"

Más sorprendente fue el parte médico sobre el guardameta: "Matvey Safonov sufre una fractura en la mano izquierda tras el partido frente a Flamengo. Se realizará un nuevo parte médico en 3 o 4 semanas". Una lesión que permite afirmar que el portero ruso llegó a detener algún que otro penalti de la final con la mano ya fracturada.

Safónov, muy celebrado por sus compañeros / X

Algo que ni siquiera llega a creerse Luis Enrique, totalmente sorprendido en rueda de prensa: "No, no puedo explicarlo. Es increíble, los jugadores no saben cómo pasó". Posteriormente, el técnico asturiano reveló la teoría del club francés acerca de la lesión.

"Es el karma"

"Creemos que fue en el tercer penalti. Hubo un movimiento extraño", dijo 'Lucho'. Es decir, Safonov podría haberse lesionado al detenerle el lanzamiento a Pedro tras parar antes el de Saúl y encajar el de De La Cruz.

"A pesar de la fractura, logró detener los dos últimos lanzamientos (Léo Pereira y Luiz Araujo). La adrenalina era tan fuerte que no sintió dolor. Estuvo listo para ayudar al equipo, esa es la mentalidad que queremos", concluyó Luis Enrique al respecto.

Preguntado por la situación personal de su jugador, el exentrenador del Barça aseguró no haber hablado con él: "Todavía no he hablado con él. Nadie quiere cosas negativas, pero también es en estos momentos donde se aprende mucho. Es el karma. Estuvo muy bien durante cuatro partidos. Y la vida te dice que tienes que descansar, recuperarte y aceptar la situación. Volverá pronto porque esa es su mentalidad".