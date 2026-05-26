Luis Enrique cumple su palabra con Dro

El salto de Dro Fernández al Paris Saint-Germain fue una de las operaciones que más ruido generó durante el pasado mercado invernal. El mediapunta gallego, considerado una de las grandes joyas de la cantera azulgrana, decidió abandonar el FC Barcelona en busca de un escenario con más oportunidades reales en la élite. El PSG, con Luis Enrique al mando, apareció entonces como el destino ideal para acelerar su crecimiento.

Dro había dejado destellos importantes en el Barça. Hansi Flick le dio entrada en dinámica de primer equipo durante la pretemporada asiática y el futbolista respondió incluso con un gol frente al Vissel Kobe. Más tarde debutó oficialmente en Liga ante la Real Sociedad y también llegó a estrenarse en Champions League, donde repartió una asistencia frente al Olympiacos. Sin embargo, su presencia en el primer equipo fue todavía limitada. Antes de salir rumbo a París apenas había disputado cuatro partidos de Liga y un encuentro europeo, acumulando alrededor de 90 minutos en LaLiga y poco más de 140 minutos totales con el primer equipo azulgrana.

Dro celebra un gol del Barça con Fermín López / EFE

Una rápida adaptación

Esa falta de continuidad acabó pesando en la decisión del futbolista. El PSG aceleró la operación y cerró su fichaje por unos 8,2 millones de euros, con contrato hasta 2030. En Francia entendían que Dro encajaba perfectamente en el modelo de Luis Enrique: un futbolista creativo, capaz de jugar entre líneas y con personalidad para asumir responsabilidades pese a su juventud.

Su adaptación en París ha sido positiva. El técnico asturiano le ha ido integrando poco a poco en la dinámica del campeón francés, sin precipitar etapas. Debutó en febrero en una goleada ante el Olympique de Marsella y semanas después tuvo también sus primeros minutos en Champions League. Además, logró estrenarse como goleador con el PSG en la victoria ante el Niza, convirtiéndose en el goleador más joven del club que no había pasado por la cantera parisina.

Dro, con la camiseta del PSG / X

Más minutos en París

Eso sí, a las puertas de la final de la Champions League contra el Arsenal, el papel de Dro ha quedado más vinculado a la Ligue 1 que a las grandes noches europeas. El español suma 12 partidos y 682 minutos en la competición doméstica francesa, mientras que en Champions apenas ha participado en un encuentro y 3 minutos. En los cruces decisivos, Luis Enrique ha apostado por futbolistas con más experiencia competitiva.

Pese a ello, en París están satisfechos con su evolución. Las informaciones en Francia apuntan que internamente consideran que ha respondido bien al salto competitivo y que su primera toma de contacto con la élite ha sido prometedora. El club, eso sí, entiende que todavía necesita crecer y ganar regularidad para aspirar a un rol más protagonista dentro de una plantilla plagada de estrellas.

Dro Fernández, futbolista del PSG / EFE

En cualquier caso, la sensación es que Luis Enrique no engañó al futbolista. Dro abandonó el Barça buscando minutos y los ha encontrado en París. Ha participado con cierta frecuencia en la rotación del PSG y ha empezado a acumular experiencia en escenarios de máxima exigencia. El siguiente paso será convertir esos minutos en un peso más importante dentro del proyecto parisino.

Una temporada llena de títulos

La temporada de Dro Fernández puede acabar siendo absolutamente histórica. El joven talento gallego ya es oficialmente campeón de LaLiga con el FC Barcelona pese a haberse marchado al Paris Saint-Germain durante el mercado de invierno. La normativa de LaLiga establece que cualquier jugador inscrito y con participación oficial en la competición recibe el reconocimiento de campeón, y Dro disputó cuatro partidos con el conjunto azulgrana antes de salir rumbo a París.

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Pero ahí no termina la historia. Tras fichar por el PSG en enero, el centrocampista también ha formado parte del equipo de Luis Enrique que conquistó la Ligue 1 francesa esta temporada. Así, con solo 18 años, Dro ya puede presumir de haber ganado dos ligas en el mismo curso con dos gigantes europeos distintos.

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Y todavía puede cerrar el año por todo lo alto. El PSG disputará este próximo sábado la final de la UEFA Champions League Final, con la posibilidad de levantar la primera Champions de la carrera de Dro Fernández.