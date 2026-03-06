Luis Enrique cruza los dedos con Dembélé

Ousmane Dembélé está viviendo una tempora atípica en el Paris Saint-Germain. Después de un año glorioso, trufado de títulos y rubricado con el Balón de Oro, el 'Mosquito' está sufriendo un pequeño bajón físico a consecuencia de un calendario que no ofreció tregua en la 24-25.

Las molestias musculares han reaparecido y en lo que llevamos de curso, 'Dembouz' se ha perdido catorce partidos debido a diversas lesiones, la última, ante el Mónaco en Champions League que le ha mantenido apartado de la dinámica de Luis Enrique las últimas dos semanas. En ese lapso de tiempo, el PSG se ha clasificado para octavos de la máxima competición continental y ha reafirmado su candidatura al título en Francia, tras dos tropiezos consecutivos del Lens, el único equipo que le estaba plantando cara.

Dembélé, en el entrenamiento previo al Mónaco-PSG / EFE

Está de vuelta

Luis Enrique ha tenido que improvisar ante la ausencia de Dembélé un futbolista omnipresente y llegador desde segunda línea, con Bradley Barcola asumiendo esas funciones en el último encuentro frente a Le Havre. El canterano del PSG anotó el único tanto de los parisinos en Normandia con un remate de '9' puro.

Dembélé se sometió este pasado martes a un examen para evaluar cómo evoluciona de su lesión en el gemelo y los servicios médicos del Paris Saint-Germain son optimistas con el futbolista, que podría reaparecer antes de lo previsto. Según confirmó Luis Enrique en rueda de prensa, el 'Mosquito' podría entrar en la convocatoria de este mismo viernes, cuando el PSG reciba en el Parque de los Príncipes al Mónaco, en un duelo que se repetirá por tercera vez en apenas dos semanas.

Las sensaciones con el '10' son positivas, aunque, como es habitual en este tipo de lesiones, el cuerpo técnico no correrá ningún tipo de riesgo dada la importancia de los partidos que se avecinan. El miércoles, sin ir más lejos, la fanfarria de la Champions sonará en el Parque de los Príncipes con la visita del Chelsea, en lo que será una reedición de la final del Mundial de Clubes, donde se impusieron los 'blues' en el único trofeo que se le resistió al PSG el pasado curso.

Noticias relacionadas

Dembélé quiere estar a tope para el final de la temporada, con el PSG optando a revalidar trofeos y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en lontananza. Precisamente en tierras norteamericanas el futbolista podría reaparecer con la selección gala, siempre que Didier Deschamps lo considere oportuno, en un amistoso que se disputará el 29 de marzo en Maryland frente a Colombia.