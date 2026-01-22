Luis Enrique y las críticas, una historia periódica que mosquea al asturiano: "Qué valor tenéis... No tenéis la información, pero habláis"

Luis Enrique está acostumbrado a lidiar con las críticas. Entrenó al Barcelona y a la Selección, entre otras experiencias, un máster en toda regla para no sentir la presión mediática en París. Tenía que ser él el hombre capaz de cambiar la manera de actuar de un Paris Saint-Germain que, curiosamente, cuando hizo caso al asturiano con convencimiento, firmó la mejor temporada de su historia.

Pese a ello, Luis Enrique sabe también que en el fútbol lo que se ha hecho hoy ya no vale para el mañana. Imagínense los éxitos de hace semanas o incluso meses. Ahora no le queda otra que tomarse con tranquilidad las críticas que está sufriendo por los últimos resultados de su equipo e intentar ponerles fin en su encuentro a domicilio contra el Auxerre, este viernes a partir de las 20:00 horas.

El equipo parisino encajó una dura derrota entre semana en la Champions League. El PSG, pese a jugar muchísimo mejor, no fue capaz de puntuar en Lisboa y el Sporting CP se llevó los tres puntos por la mínima (2-1). El vigente campeón de Europa no pudo cerrar el pase directo a octavos, aunque espera hacerlo en la última jornada ante el Newcastle en el Parque de los Príncipes.

No se muere la lengua

En las competiciones domésticas, el PSG se despidió de la Copa en el derbi ante el Paris FC y en la Ligue 1 sigue a un punto de distancia de un Lens que encadena ocho victorias seguidas (diez entre todas las competiciones). En la rueda de prensa previa al choque ante el Auxerre, Luis Enrique quiso señalar a aquellos que critican a su equipo: "Intento respetar vuestras opiniones, pero no puedo compartirlas. No puedo compartir vuestra opinión. No tenéis ni el 50 % de la información que tengo yo", apuntó.

El entrenador del PSG Luis Enrique durante el partido de la UEFA Champions League / EFE/EPA/ANTONIO COTRIM

"Cuando hablo de los partidos y veo las opiniones de los periodistas sobre un partido en televisión, es increíble. ¡Es alucinante! Qué valor tenéis... Porque no tenéis la información y aun así habláis. Si sale bien, funciona; y si no, no pasa nada. De eso va el fútbol profesional", añadió sobre el tema.

Sea como fuere, Luis Enrique también comparó la temporada pasada con la actual: "El año pasado no sabíamos que podíamos ganar. Hoy los jugadores saben que podemos y el resto de equipos sabe que podemos volver a ganar: eso es lo mejor. Hemos marcado cuatro goles más que el año pasado. Tenemos cuatro puntos menos en la Ligue 1 y no estamos primeros porque el Lens ha ganado sus últimos diez partidos seguidos y merece ser líder", declaró.

Para volver a la senda de la victoria, el PSG tendrá que superar al Auxerre, 17.º clasificado de la Ligue 1, que está fuera del descenso por diferencia de goles. No regalarán nada.