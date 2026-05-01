Luis Enrique: "Las opiniones de mierda no se deben respetar"

El Paris Saint-Germain debe evitar que la euforia generada por el partidazo que protagonizó junto al Bayern Múnich en la ida de semifinales de la Champions League le pase factura en Liga. Este sábado, el cuadro de Luis Enrique se enfrenta al Lorient en el Parque de los Príncipes (17:00 horas), en un partido correspondiente a la jornada 32 de la Ligue 1, con el objetivo de dejar el título muy encarrilado.

El asturiano, como de costumbre, atendió a los medios de comunicación en la previa y no dejó indiferente a nadie. “Esto es como la vida. Hay opiniones de todos los colores. Creo que no hay que respetar todas las opiniones, porque si es una opinión de mierda no debes respetarla. Habrá gente a la que le guste jugar al fútbol de esta manera, que es la mayoría, y aquí me incluyo, y otra a la que no le guste jugar así. Lo que mostramos es que la mayoría de las personas que aman el fútbol disfrutaron y eso es lo importante”, comentó sobre quienes criticaron el nivel defensivo de PSG y Bayern.

Luis Enrique, en la banda del Parque de los Príncipes, durante la ida de semifinales de Champions League contra el Bayern de Múnich / EFE

“No puedo estar frustrado. Es un partido de fútbol único para mí. Analizo el partido. Hubo acciones increíbles del Bayern en ataque y en defensa. Y el resultado no es a causa de un mal trabajo defensivo. Fue porque los atacantes estuvieron a un nivel increíble. Vuelve a ver el partido y mira cómo defendieron Harry Kane y Dembélé. Los dos delanteros defendieron mucho. Creo que es un momento para felicitar a ambos equipos”, añadió sobre el encuentro.

Fabián es un jugador increíble. Es internacional. Es uno de los mejores mediocentros del mundo, sin duda Luis Enrique Martínez — Entrenador del PSG

Una de las buenas noticias en ese duelo fue la participación de Fabián Ruiz, quien ya suma cuatro partidos con minutos tras su lesión de rodilla, que lo ha mantenido en el dique seco casi tres meses. “Por supuesto que estoy contento por su regreso. Es un jugador increíble. Es internacional. Es uno de los mejores mediocentros del mundo, sin duda. Cada vez que un jugador vuelve tras una lesión, es una noticia positiva. Mañana será un momento importante para que dispute minutos”, declaró.

Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain's y Joshua Kimmich del Bayern Munich en el partido de la UEFA Champions League / EUROPA PRESS/Federico Gambarini/dpa

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para Luis Enrique. Achraf Hakimi se retiró lesionado del duelo, tuvo que ser sustituido y no jugará la vuelta: “¿Qué tengo que explicar? ¿Debo explicar su nivel? Es titular con todos los entrenadores. Ha jugado al máximo nivel siempre. Es una máquina marroquí. Tener jugadores así es como tener tres jugadores. Pero, desgraciadamente, no estará en Múnich”, destacó.

Sobre las posibles rotaciones contra el Lorient, no se mojó: “Cada partido es diferente y cada partido presenta dificultades. En este momento, necesitamos los tres puntos. Hay que analizar todo para ver cuál es la mejor opción. Veremos mañana”.

La explicación al baile de portero

Finalmente, desveló su método para elegir al portero: “Es un puesto diferente el de portero. Pero he hecho de todo con los porteros durante mi carrera como entrenador. Me acuerdo de que en el Barcelona B hacía jugar a cada portero siete partidos. Y luego escogí al portero que consideraba mejor. Estoy abierto a cambiar cosas en el fútbol, porque hay muchos tópicos que hay que analizar. El mundo ha cambiado en todos los aspectos. ¿Por qué no puede cambiar en el fútbol? Es lo que pienso de cada posición. Estoy abierto a cambiar cosas. No tengo problemas”.

“Hay que esperar a mañana. Llegamos al tramo final de la temporada. No quiero dar ni una pista ni al Lorient ni al Bayern. Esto es como el Tetris. Hay que ganar y recuperar a los jugadores más importantes para que estén disponibles en Múnich el miércoles”, comentó sobre el riesgo de jugar con Safonov con el portero suplente lesionado.