Luis Enrique, sobre convocar a jugadores lesionados: "No quiero riesgos, pero entiendo a los seleccionadores"

El PSG vuelve a la normalidad de la Ligue 1. El conjunto de Luis Enrique, tras el subidón de moral que supuso la victoria 'in extremis' frente al FC Barcelona en Champions, regresa a la competición doméstica para afrontar una dura visita a Lille (sábado, 20:45 horas).

En la rueda de prensa previa al encuentro, Lucho fue preguntado por la victoria en Barcelona. "Tras ganar en la Champions contra uno de los mejores equipos del mundo, a domicilio, creo que estamos orgullosos. Yo, el cuerpo técnico, la afición, los jugadores... Estoy orgulloso de nuestra mentalidad", dijo el técnico asturiano.

De vuelta a la liga, no quiere Luis Enrique que se repita lo del Vélodrome, donde el PSG sufrió la primera derrota del curso frente al Olympique de Marsella en su última salida. Precisamente sobre la evolución de los equipos franceses se pronunció el técnico este sábado, aunque quiso centrarse en el cuadro parisino, del que se muestra orgulloso de ser entrenador. "Es difícil expresarlo con palabras. He tenido la suerte de entrenar a grandes equipos y grandes jugadores".

"Siempre existe esta preocupación por el nivel de la Ligue 1. No tengo nada que decir. Estoy aquí para hablar de lo que hace nuestro equipo. Me gusta ir a Lille con este ambiente. A Lens también. Todos los estadios tienen un ambiente genial. El resto... Si juegan mejor o no, no me preocupa. Pero es bonito ir a jugar a estos estadios, el Lille es un equipo fuerte", aseguró sobre el resto de clubes franceses.

Lucha clubes-federaciones

Uno de los temas recurrentes en el fútbol español también lo es en Francia: la convocatoria con sus selecciones de jugadores salidos de lesión. En el caso del PSG, Kvaratskhelia y Neves son baja para el Lille, pero se marcharán con su país durante el parón internacional.

"Siempre pienso en la salud de mis jugadores, con la idea de no poner en riesgo a ninguno. Mira el último partido: Neves calentó con el equipo, pero al final se lesionó. No quiero correr ningún riesgo", comentó Luis Enrique. Sin embargo, el asturiano se puso en la piel de los seleccionadores: "Dicho esto, entiendo a los seleccionadores. Yo fui seleccionador. Es diferente. Creo que todos los entrenadores intentan hacer lo mismo. Nada más".

Ndjantou y Vitinha

Ya centrado en diferentes nombres propios, Luis Enrique elogió a Vitinha y al joven Ndjantou. Al delantero de tan solo 18 años, que debutó en Champions frente al Barça, le definió como "valiente" y bromeó sobre su nerviosismo el pasado miércoles: "Es fácil. Todos trabajamos juntos. Cuando los jugadores llegan al primer equipo, pueden rendir desde el primer día. Los jóvenes son muy abiertos, muy valientes. Hace dos minutos hice un chiste sobre Quentin Ndjantou. Contra el Barça, estaba yo más nervioso que él. Es sorprendente, pero es bonito ver esta mentalidad. Me gusta".

Finalmente, como ya hiciera tras el encuentro de Liga de Campeones, volvió a deshacerse en elogios hacia Vitinha: "Hago con él el mismo trabajo que con los demás jugadores. Soy el entrenador de todos los jugadores. Vitinha es uno de los dos mejores centrocampistas del mundo".

Pero no se quedó ahí Lucho, que aseguró que el mediocentro portugués no tiene techo: "Intento que cada jugador mejore. Es fantástico ver su nivel. Todavía puede mejorar. Es muy importante para nosotros. Quiero ayudar a cada jugador a mejorar; esa es la labor del entrenador. Estoy muy contento con el desarrollo de nuestros jugadores".