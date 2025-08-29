PSG
Luis Enrique no está "contento" con el Barça
El asturiano analizó el sorteo de la Champions, competición en la que se medirá al Barcelona en la fase inicial
El Paris Saint-Germain defenderá esta temporada el título de la Champions League logrado en Múnich frente al Inter. Los franceses son los candidatos principales a alzar el máximo entorchado continental, con un equipo joven, ambicioso y capitaneado desde la banda por un Luis Enrique Martínez que no permitirá relajación alguna a sus futbolistas.
Dos fichajes
El entrenador asturiano conserva prácticamente el mismo bloque del curso pasado, reforzado en retaguardia con las incorporaciones del portero Chevalier y el central Zabarnyi. Tan solo la inminente salida de Donnarumma, al que han enseñado la puerta al no querer prolongar su contrato, altera los planes de Lucho, que no se mojó mucho sobre el futuro del cancerbero italiano. "Depende del mercado. Depende de los jugadores, de los agentes, de otros clubes. No lo sé. Continuamos como siempre. Espero, porque es el lo mejor para él, que pueda encontrar una solución. Nada que añadir al respecto que no se haya dicho", apuntó el gijonés en la previa del duelo contra el Toulouse.
Será la tercera cita del PSG este curso en la Ligue1, donde cuenta sus encuentros por victorias. La actualidad de los capitalinos, no obstante, continúa girando en torno al sorteo de la Champions League celebrado el pasado jueves en Mónaco, donde el bombo juntó los caminos del vigente campeón y del Barcelona, uno de los grandes aspirantes. Luis Enrique reconoció que no le gustó nada el emparejamiento frente a los culés, club en el que militó como jugador y entrenador. De hecho, la última Champions azulgrana todavía lleva su nombre inscrita.
Regreso a Barcelona
“Es un sentimiento positivo y negativo a la vez. La verdad es que será bonito volver a Barcelona, porque es mi casa. Es bonito jugar contra ellos porque es un club que busca jugar muy bien al fútbol, con bastantes futbolistas de calidad, y un juego muy ofensivo. Es siempre bonito jugar este tipo de partidos. Pero al mismo tiempo, si debo hablar de mi corazón y de jugar contra el equipo que más me ha ayudado, no estoy contento de jugar contra ellos. Es un sentimiento difícil de valorar”, admitió Luis Enrique.
El calendario del PSG en Champions
- Bayern de Múnich (Alemania) - Casa
- FC Barcelona (España) - Fuera
- Atalanta (Italia) - Casa
- Bayer Leverkusen (Alemania) - Fuera
- Tottenham (Inglaterra) - Casa
- Sporting CP (Portugal) - Fuera
- Newcastle United (Inglaterra) - Casa
- Athletic Club (España) - Fuera
El míster de los parisinos ve muy difícil repetir los éxitos del curso anterior, cuando el equipo levantó prácticamente todos los trofeos que disputó - a excepción del Mundial de Clubes-. Lucho intuye que será un camino complicado en Europa, con adversarios de entidad como el propio Barcelona o el Bayern Múnich. "No hay partidos fáciles en nuestro calendario. Tenemos a dos de los mejores equipos del bombo 1, dos de los mejores del bombo 3... Pensando en la temporada pasada, es difícil ganar cinco partidos y empatar otro para estar en los ocho primeros. Lo podemos hacer. Pero será difícil, muy difícil”, concluyó.
