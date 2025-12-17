¡Luis Enrique conquista el sextete!

¡Luis Enrique ya tiene su sextete! El PSG se proclamó este miércoles campeón de la Copa Intercontinental después de superar a Flamengo en la gran final disputada en Doha, en una tanda de penaltis en la que Safonov se vistió de héroe para detener cuatro penas máximas consecutivas y solventar los fallos de Dembélé y Barcola (1-1, 2-1 en los penaltis).

El campeón de Europa se impuso al campeón de la Libertadores. Le puso complicadas las cosas el Mengao de Filipe Luis, que pudo incluso evitar la prórroga. Pero sucumbieron los brasileños frente a un cuadro parisino que cierra un 2025 con hasta seis trofeos, después de conquistar antes la Champions, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia y Supercopa de Europa.

Achuchó desde el principio un PSG que no quería sustos en el Ahmad bin Ali Stadium en el camino hacia la consecución de un nuevo trofeo. Ya en los primeros minutos la tuvieron tanto Joao Neves, que no remató en condiciones un centro al segundo palo, como Kang-in Lee, que lo probó con un disparo muy lejano y que minutos después tendría que ser sustituido por lesión muscular.

El VAR salva a Flamengo, Khvicha no

El primer susto serio de los parisinos llegó a los diez minutos, cuando Fabián Ruiz aprovechó que el guardameta de Flamengo había salido de su área para despejar un balón y remató a puerta vacía para poner el 1-0. O eso creía el PSG. Y es que el VAR apareció para salvar al Flamengo al señalar que el balón despejado por Agustín Rossi había salido completamente por línea de fondo.

Reaccionaron bien los brasileños, que empezaron a avisar a los de Luis Enrique y que a punto estuvieron de aprovechar un error de confianza de Safonov. El hoy portero titular del PSG solventó su fallo deteniéndole luego el disparo a Erick Pulgar. Precisamente el mediocentro chileno fue quien le puso el picante al encuentro por parte de Flamengo.

Encaminados hacia el descanso con un 0-0 que parecía inamovible y en un duelo cargado de amarillas, el PSG desequilibraría la balanza aprovechando un fallo garrafal de Rossi. El meta argentino, con todo a favor para blocar un centro raso de Doué, terminó dejando el balón muerto para que Kvaratskhelia definiese a puerta vacía y pusiese el 1-0 en el marcador, resultado con el que se llegaría al descanso después de que Pulgar se quedase a centímetros del empate en un testarazo a la salida de un córner.

Error de Marquinhos, gol de Jorginho

No había pisado el acelerador todavía el PSG. Tampoco lo hizo en la reanudación, con tan solo un tímido intento de Joao Neves desde la frontal. Y terminaría pagándolo caro el cuadro de Luis Enrique. Corría el minuto 60 de partido cuando Marquinhos, torpe pese a su veteranía, dejaba la pierna atrás y cometía penalti sobre De Arrascaeta. Lo terminó señalando el VAR y fue Jorginho quien, con un saltito clave, engañó a Safonov para empatar la final.

Ya con el 1-1 Luis Enrique tiró de Barcola primero y de Ousmane Dembélé después para tratar de evitar la prórroga. Pero no lo lograron los franceses, que de hecho sufrieron de lo lindo para mantener la igualada en el marcador.

Primero la tuvo Pedro para Flamengo, luego fue Gonzalo Plata quien buscó la vaselina sorprendiendo tras un envío directo de su propio guardameta. Y la tercera la firmó Bruno Henrique, que se deshizo de Pacho pero que no definió en condiciones, como tampoco lo hizo Marquinhos en el último suspiro con un remate que le salió en dirección contraria tras un centro de Dembélé.

No se movió más el marcador, tampoco en la prórroga pese a los intentos del Mosquito, llegando a unos penaltis en los que Safonov se convertiría en el gran héroe del PSG. El meta ruso detuvo hasta cuatro penas máximas consecutivas para solventar los errores de Dembélé y Barcola y proclamar al PSG campeón de la Copa Intercontinental.