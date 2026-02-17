Luis Enrique, completamente alucinado con la afición del PSG: "Nunca he visto nada así en mi carrera. NI como jugador ni entrenador"

En el Louis II de Mónaco se vivieron dos hechos bastante sorprendentes: el primero, el doblete de Folarin Balogun en 18 minutos que dejó al PSG contra las cuerdas; el segundo, que aunque el equipo dirigido por Luis Enrique jugaba de visitante, parecía realmente que lo hacía de local. El asturiano, tras la remontada que lideró Doué, no dio crédito ante la atmósfera que generó su afición.

Doué, en el Louis II de Mónaco / EFE

"Quiero darles las gracias. ¡Nunca, nunca he visto a una afición de este nivel en mi carrera! Ni como jugador ni como entrenador. Íbamos perdiendo 2-0 y yo escuchaba cómo animaban al equipo. Esta victoria es por ellos. Es un verdadero placer estar aquí", recalcó un Luis Enrique que ha pasado por clubes como el Barça, el Real Madrid, la Roma, el Celta o el Sporting de Gijón, además de ser seleccionador de España entre 2019 y 2022.

Fue un partido único porque el primer ataque (del Mónaco) terminó en gol. La segunda vez que superaron nuestra presión, marcaron el segundo Luis Enrique — Entrenador del PSG

Como bien señaló el asturiano, el partido arrancó muy mal para el PSG: "Fue un partido único porque el primer ataque (del Mónaco) terminó en gol. La segunda vez que superaron nuestra presión, marcaron el segundo. En momentos así, es fácil perder la confianza, tanto individual como colectivamente. Superamos ese momento. La mentalidad del equipo fue sensacional. Fue muy difícil".

La lesión de Dembélé y la épica de Doué

También habló de Ousmane Dembélé, en el foco de la polémica tras sus declaraciones en la derrota contra el Rennes, que abandonó el Louis II en el minuto 25 por lesión: "Es normal, hay presión sobre todos los jugadores. Somos un equipo muy joven, con experiencia, pero este año tenemos la presión de ganar. Nos gusta esa presión. Hemos demostrado que somos capaces", consideró.

Doué, entrando por Dembélé ante el Mónaco / EFE

Finalmente, también tuvo bonitas palabras para el héroe de la noche, Desiré Doué: "Todos lo descartaban estas últimas semanas. Es un jugador increíble, diferente. Tenemos muchos jugadores de este nivel, muy jóvenes pero con mucha ambición. Me alegro mucho por él porque se merece esta actuación. Fue muy importante", concluyó.

Noticias relacionadas

El Parque de los Príncipes dictará sentencia tras salvar una situación muy complicada gracias, en parte, a las gargantas de todos los aficionados del PSG que se desplazaron hasta Mónaco.