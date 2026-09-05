Luis Enrique lo tiene claro pese a la mala racha del PSG: "Merecimos ganar; el fútbol es inexplicable"

El PSG sigue sin ganar después de las tres primeras jornadas de la Ligue 1. El conjunto parisino encajó ante el AS Mónaco (1-2) la primera derrota liguera de la temporada y cerró de la peor manera una noche que había comenzado con seis motivos de celebración.

Minutos antes del encuentro, el PSG anunció las renovaciones de Luis Enrique Martínez hasta 2030, Willian Pacho, Joao Neves, Fabián Ruiz, Lucas Beraldo y Senny Mayulu. La fiesta, sin embargo, no se extendió al final del choque.

Luis Enrique quiso poner en valor el partido de su equipo pese al resultado. "Eso es lo que siempre digo, el entrenador perdedor no debería estar aquí (dando entrevistas). Es el peor momento para los entrenadores, pero es broma, es mi responsabilidad como técnico. Y si quieren que hable del partido, diría que estoy contento con lo que vi", empezó explicando el asturiano a Ligue 1+.

Luis Enrique, con cara de pocos amigos durante el partido ant eel Mónaco / EFE

"Está claro que es el inicio de la temporada, no estamos en nuestro mejor momento, pero vi muchas cosas positivas. Hoy, para mí, está claro que merecíamos la victoria, sin duda. Los goles esperados estaban claramente a nuestro favor, pero así es el fútbol, ¡y es maravilloso!", añadió.

El técnico del PSG descartó además que el problema tuviera que ver con la preparación física. "No tiene nada que ver con la preparación física. El fútbol a veces es inexplicable y hay que aceptarlo. Es el tipo de partido en el que normalmente, si tienes muy mala suerte, empatas, y hoy recuerdo que en los últimos tres años hemos tenido partidos así, inexplicables. Hoy es uno de ellos, pero me gustaría destacar la mentalidad de los jugadores".

"Estamos aquí, será un campeonato emocionante. Está claro que la suerte no está de nuestro lado. Tenemos que prepararnos para el futuro", detalló.

Lucas Hernández y Joao Neves

Lucas Hernández también reconoció las dificultades que atraviesa el equipo en este inicio de temporada y apuntó al desgaste acumulado por los internacionales. "Esto también es parte del fútbol. Es cierto que, por los internacionales, no tuvimos mucho descanso. Definitivamente necesitamos recuperar la forma cuanto antes porque llevamos cuatro partidos sin ganar", comentó el defensa.

Los jugadores del Mónaco celebrando uno de sus goles para tumbar al PSG en el Parque de los Príncipes / EFE

"Estamos acostumbrados a ganar. Fue difícil esta noche, tuvimos ocasiones, hicimos lo que teníamos que hacer, pero contra el Mónaco en los últimos años nos ha costado ganar. Pero tenemos que centrarnos en lo positivo y mirar hacia adelante para el partido del miércoles; es la Champions League, es una competición diferente, tendremos que estar en plena forma", añadió.

El encuentro tenía además un significado especial para Joao Neves. El centrocampista portugués disputó su partido número 100 con el PSG, aunque la celebración quedó empañada por la derrota. "El Mónaco es un equipo muy fuerte, obviamente. Hoy era un partido especial y es muy triste para mí; era mi partido número 100 con el club. Me encanta estar aquí, estoy muy feliz de estar aquí, como siempre digo, fue la mejor decisión de mi vida. Pero no puedo estar feliz", lamentó a Ligue 1+.

"Para mí, el equipo siempre es más importante que el individuo, así que hoy no es un día para estar feliz. Así son las cosas; aún quedan muchos partidos por jugar. Volveremos y comenzaremos cada partido de la misma manera", concluyó.