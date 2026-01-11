Luis Enrique acalla los rumores: "Son noticias falsas"

Luis Enrique exhibió su lado más mordaz ante los medios. El entrenador del Paris Saint-Germain empieza a estar harto de la rumorología y se lo hizo saber a los periodistas que cubrieron la rueda de prensa previa al duelo de Copa de Francia de este lunes frente al Paris FC (21.10 horas).

El asturiano sacó la artillería o el extintor, según se mire, y salió al paso de varias informaciones que circulan por Francia respecto a su futuro y al de algunos futbolistas de la primera plantilla del PSG. Varios jugadores se encuentran negociando mejoras contractuales y, según algunas informaciones, los acuerdos parecen lejanos.

Lucho respondió al respecto e instó a dirigir las preguntas a Luis Campos, director deportivo de los capitalinos: "Siempre hay rumores sobre el PSG. Estamos acostumbrados. Es un asunto privado y así seguirá siendo. Circulan muchas noticias falsas sobre el PSG. Se podría decir que es importante desestabilizar al club. Es normal negociar. Sabemos lo que queremos y, en ese sentido, mantenemos la calma y la serenidad. Es un asunto privado y así seguirá siendo".

Sin respuestas por Dembélé

Ousmane Dembélé centró algunas de las preguntas, pero Luis Enrique no entró al trapo y volvió a mencionar a Campos al ser cuestionado por el 'Mosquito'. "Esa es una pregunta para la dirección deportiva. Cuando vean a Luis Campos, pueden preguntarle", apuntó.

Ousmane Dembele, estrella del PSG / AP

La nota de humor llegó cuando un periodista le interpeló por un presunto contrato vitalicio en el PSG, una información que ha corrido en las últimas semanas en la prensa gala. El gijonés fingió quedarse dormido, roncó y sonrió: "Si revisas mis declaraciones anteriores, está muy claro que nada ha cambiado".

Luis Enrique, durante la final de la Supercopa de Francia entre PSG y Marsella / EFE

No afloja

En la parcela estrictamente deportiva, el preparador español confesó que una de sus motiviaciones este curso es mantener la voracidad de una plantilla que viene de ganarlo prácticamente todo y que esta temporada ya ha sumado la Supercopa francesa. "Hemos hablado con los jugadores y el equipo, y está muy claro: no hay que pensar en los trofeos, porque ese es el último paso. Tenemos que centrarnos en lo que hacemos bien y en lo que podemos mejorar; esa es la clave. Es un grupo de jugadores diferente y especial, y estoy contento de tener a este tipo de jugador. Pero nos mantenemos centrados", reconoció Luis Enrique.