Luis Enrique lo cambió todo: "Es un genio, pero su principal fortaleza reside en su trato humano"

El Paris Saint-Germain es, sin duda, uno de los mejores equipos de la actualidad. Pese al importante tropiezo vivido el pasado lunes en la Copa de Francia, el conjunto parisino vive un momento dulce después de conquistar un triplete histórico la temporada pasada, al que sumaron cuatro trofeos más para alcanzar un septete para el recuerdo.

Entre los muchos nombres que merecen ser destacados, sobresale Vitinha. El centrocampista portugués se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición, siendo una pieza clave en los éxitos del PSG. "La victoria del PSG en la Champions League fue como algo sacado de una película", comentó Vitinha en una entrevista en 'CNN' Portugal.

Vitinha y Luis Enrique, tras ganar al Tottenham / Associated Press/LaPresse

El mediocampista del PSG destacó el trabajo y la personalidad de Luis Enrique, que considera clave para el buen hacer del equipo parisino y su evolución personal: "Llegó al club y lo cambió todo, tanto para el club como para mí. Elevé mi nivel y alcancé otro nivel". "Es un genio, tanto táctica como técnicamente. Pero creo que su principal fortaleza reside en su trato humano: su forma de comunicarse, su capacidad para hacerte sentir cómodo de forma natural", agregó.

La derrota contra el Paris FC en los dieciseisavos de la Copa del Francia todavía escuece en el PSG, aunque Vitinha apuesta por pasar página. "Lo hecho, hecho está. Hay que aprovecharlo al máximo. Necesitamos centrarnos en el futuro. Tendremos tiempo para mirar atrás y apreciar el pasado, pero no creo que detenernos en él sea útil ahora mismo", indicó.

Vitinha celebra un tanto contra el Tottenham / Associated Press/LaPresse

Y miró al futuro con optimismo por todo lo realizado, pero también por todas las opciones de título que tienen por delante. "Tenemos muchos títulos que ganar y todo el equipo y yo estaremos plenamente comprometidos con esta búsqueda". Seguramente, junto a Pedri, lidera la lista de mejores centrocampistas del momento e incluso puede optar a levantar el próximo Balón de Oro.