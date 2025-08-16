Luis Enrique: "¿Balón de Oro para Achraf? Cómo os gusta la polémica..."

Cuatro días después de conquistar la Supercopa de Europa y diez después de arrancar su pretemporada, el PSG inicia su andadura en la Ligue 1 con la visita al Nantes este domingo (20.45 horas). Con motivo de dicho encuentro tuvo lugar la rueda de prensa de Luis Enrique, que -cómo no podía ser de otra forma- fue cuestionado por el Balón de Oro.

Antes, el técnico asturiano mostró su deseo de "seguir haciendo historia" en su tercera temporada en París. "Ese es el objetivo que tenía desde que llegué aquí el primer día. Es muy difícil que un equipo gane dos Champions seguidas, pero es nuestro objetivo, marcar la historia. Somos muy ambiciosos, como ya sabéis. Sabemos de la dificultad de lograr ese objetivo, pero paralelamente es normal tener esa mentalidad. Depende de nosotros y del nivel que mostremos", valoró.

También quiso elogiar a sus futbolistas tras el esfuerzo realizado ante el Tottenham, en el primer título de la temporada cosechado en la final de la Supercopa de Europa: "Quiero destacar la manera en la que el equipo compitió con tan pocos entrenamientos. Ese es el ADN de este equipo durante toda la temporada. Quiero felicitar a mis jugadores. Ahora lo que queremos es recuperar el feeling con el balón, algo importante para nosotros, y en este momento es normal que no estemos aún al 100%”.

Balón de Oro: Dembélé o Achraf

Restan pocos días para que se cierre la votación y poco más de un mes para que se celebre la gala del Balón de Oro, con dos claros candidatos a hacerse con el trofeo: Dembélé y Lamine Yamal. Sin embargo, la gran temporada que completó el Paris Saint-Germain puso en valor la importancia de varias de las piezas del esquema de Luis Enrique.

Uno de los jugadores más destacados el año pasado fue Achraf Hakimi, que se convirtió en el primer jugador del cuadro parisino en atreverse a autoadjudicarse el trofeo por delante de su compañero Ousmane Dembélé. Hasta entonces, cualquier declaración parisina iba en favor del 'Mosquito', mostrando unidad para tratar de hacerle frente al azulgrana Lamine Yamal. Pero el marroquí se saltó 'las directrices'.

Preguntado por las palabras de Achraf y por si merece el Balón de Oro, Luis Enrique soltó un "buen intento". “Yo sé que os gustan las polémicas, como a todos los periodistas, es lo normal. Pero buen intento. Todos los jugadores del PSG están concentrados en las cosas realmente importantes. Los aficionados saben cuáles son esas cosas más importantes, que es ganar trofeos a nivel colectivo. Hay que concentrarse en eso”, añadió el técnico entre risas.