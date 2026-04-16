Luis Enrique ya avisó con Mbappé

La profecía de Luis Enrique sobre el futuro del Paris Saint-Germain y de Kylian Mbappé ha dejado de ser una simple declaración de intenciones para convertirse en una realidad palpable en la presente temporada de la UEFA Champions League. Lo que en su momento sonaba a mensaje ambicioso, hoy se traduce en un equipo más sólido, reconocible y competitivo, capaz de imponer su ritmo incluso ante los rivales más exigentes del continente.

El PSG ha logrado clasificarse para las semifinales mostrando una versión mucho más sólida y colectiva. Lejos de depender únicamente del talento individual, el conjunto francés ha construido una identidad reconocible basada en la presión, el orden y la capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. El equipo ha dado un paso adelante en madurez futbolística y se presenta como uno de los aspirantes más fiables al título.

Champions

Ese crecimiento no surge de la nada. La temporada pasada ya fue una demostración clara de hacia dónde se dirigía el proyecto. Sin Mbappé en la plantilla, el PSG fue capaz de ganarlo todo a nivel nacional e internacional, confirmando que la apuesta de Luis Enrique por un bloque más equilibrado y menos dependiente de estrellas individuales era todo un éxito.

El contraste se hace aún más evidente al mirar hacia Real Madrid. El conjunto blanco, que incorporó a Mbappé como gran estrella para dar un salto definitivo, no ha conseguido transformar ese talento en títulos ni la pasada ni esta temporada. La eliminación europea acentúa la sensación de que la acumulación de figuras no siempre garantiza el éxito colectivo, justo la idea que Luis Enrique defendía desde el inicio.

Mbappé lamenta una ocasión fallada en el Bayern - Real Madrid. / RONALD WITTEK / EFE

El contexto europeo ha reforzado todavía más esa lectura. La eliminación del Real Madrid a manos del Bayern de Múnich ha sacudido la competición y ha cambiado el panorama en la lucha por el título. El conjunto alemán se impuso en una eliminatoria vibrante que se resolvió por un global de 6 a 4, dejando fuera a uno de los grandes favoritos.

Este resultado ha definido un cruce de enorme nivel en semifinales, donde el PSG se enfrentará precisamente al Bayern. Será una prueba de máxima exigencia para medir hasta dónde llega la evolución del equipo de Luis Enrique, que ahora se encuentra a tan solo dos pasos de conquistar una nueva Champions.

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En este escenario, aquellas palabras del técnico asturiano adquieren un nuevo significado. Más que una predicción, fueron una declaración de principios sobre la necesidad de construir un equipo por encima de las individualidades. Hoy, con el PSG entre los cuatro mejores de Europa y mientras el Madrid de Mbappé encadena otra temporada en blanco, esa idea no solo se ha consolidado, sino que empieza a proyectar al club parisino hacia una nueva dimensión en el fútbol continental.