Luis Enrique aplica el sistema Barça en la cantera del PSG

Luis Enrique hizo historia la temporada pasada con el Paris Saint-Germain. La única mancha de su impecable curso fue la final del Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde el Chelsea de Enzo Maresca se mostró claramente superior. En París siguen asombrados con su mentalidad de hierro para mantenerse de pie en los momentos complicados, y con su confianza y capacidad para transmitir su idea futbolística.

Antes de su estelar campaña, Luis Enrique mostró su lado más humano y cercano en su docuserie No tenéis ni p** idea*, dejando clara su implicación total con el proyecto. Lejos de pensar en el corto plazo, también tenía en mente cambiar la manera de operar del club parisino: en lugar de fichar estrellas a precios desorbitados, quiso hacer entender la importancia de fortalecer la cantera.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain / EFE

"Cuando hablé con Luis Campos por primera vez, le dije bien claro que si venía habría un cambio de modelo. Si no, no hubiera ido al Paris Saint-Germain. '¿Total libertad, absoluta? ¿Sí? Pues voy.' No queremos pagar cifras desorbitadas por jugadores que no lo valen, pues vamos a 'hacer' nosotros a las estrellas", detalló el asturiano hace más de un año. Unas palabras que han envejecido muy bien.

La cantera, la piedra angular del proyecto

El PSG cuenta actualmente con un centro de formación puntero en el mundo, inaugurado en 2023, con instalaciones de primer nivel y comodidades de todo tipo. Este lunes, el club celebró un acto para conmemorar los 50 años de su cantera, al que asistieron figuras como el exjugador Yohan Cabaye o el director deportivo Luis Campos.

El PSG tiene un nuevo centro deportivo para desarrollar a los jóvenes / PSG

Campos apuntó directamente hacia esa dirección: "Nuestro objetivo a largo plazo es poder contar con jugadores jóvenes del centro de formación, de la región parisina, y no tener que seguir comprando jugadores extranjeros por grandes sumas". Sin duda, el PSG pretende inspirarse en modelos como el del Barcelona, club al que Luis Enrique defendió como jugador (1996-2004) y entrenador (2008-11 y 2014-17).

Los conceptos clave

El asturiano, conocido por cuidar todos los detalles al máximo, quiere establecer un modelo sólido en la base. Por ello, todos los entrenadores de la cantera del PSG se reunieron durante dos horas con él para hablar sobre los principios de juego y el proyecto. Luis Enrique no impone ninguna formación concreta, pero considera fundamental que los jugadores entiendan conceptos como la presión agresiva, la amplitud y la posesión del balón desde pequeños.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain / EFE

Luis Campos también reconoció que al confeccionar la plantilla se tiene muy en cuenta la cantera: "Buscamos tener 14 o 15 jugadores capaces de jugar en diferentes posiciones, lo que nos da la oportunidad de tener a 5 o 6 jugadores de la cantera en dinámica del primer equipo. Siempre reservamos ese espacio para ellos". Actualmente, el PSG cuenta con cuatro futbolistas formados en el Campus de Poissy en la plantilla.

Los canteranos del PSG en el primer equipo Warren Zaïre-Emery , internacional con 'Les Bleus'.

, internacional con 'Les Bleus'. Senny Mayulu , goleador en la final de la Cham﻿pions.

, goleador en la final de la Cham﻿pions. Ibrahima Mbaye , internacional con Senegal.

, internacional con Senegal. Quentin Ndjantou, que está ganando peso en el equipo.

La línea a seguir es clara en París. El proyecto ilusiona, promete grandes cosas y, lo más interesante, genera algo que no se puede comprar con dinero: sentimiento de pertenencia. Hasta ahora, el PSG era un club con poca alma. Luis Enrique lo está cambiando.