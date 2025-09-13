Luis Enrique se alinea con Flick: "Lo más importante es la salud de los jugadores"

En la previa del partido entre el FC Barcelona y el Valencia, Hansi Flick cargó contra la Federación Española por los problemas físicos de Lamine Yamal que le impedirán disputar el encuentro liguero. "Se fue con molestias y regresó con dolores. En la selección le dieron analgésicos y aun así jugó 79 minutos en el primer partido y 73 minutos en el segundo. Esto no es cuidar a los jugadores. España tiene grandes jugadores y tiene que cuidarlos", señaló el preparador alemán.

Pero no es el único entrenador que mostró su preocupación por las lesiones en los parones de selecciones. En ese sentido, Luis Enrique se pronunció en la antesala del partido contra el Lens sobre la polémica entre la Federación Francesa de Fútbol y el PSG por las lesiones de Oumane Dembélé y Désiré Doué con el combinado nacional.

"Nada de lo que diga positivamente o negativamente al respecto mejorará la salud de los jugadores lesionados. Para mí, como entrenador, para mi staff, y la dirección deportiva, lo más importante es la salud de los jugadores. Nos centramos en eso", comentó 'Lucho', que ha perdido a dos de sus estrellas para los próximos compromisos.

"Por supuesto que estoy preocupado por cada jugador que se lesiona. En cada momento de la temporada. Es normal en el fútbol. Nos centramos en la salud de los jugadores y en mejorarla, que es lo más importante para el club. Seguimos centrados en la cosa más importante, repito, la salud de los jugadores. No tengo nada más que añadir", agregó.

Luis Enrique, durante un partido / EFE

Preguntado por el nuevo parón en 2026, que fusionará el de septiembre y octubre y durará cerca de tres semanas, Luis Enrique incidió de nuevo en su preocupación por la salud de los futbolistas: "No sé si será mejor. O peor. Pero, creo que debemos pensar en buscar mejorar la calidad de gestión. Necesitamos cuidar la salud de los jugadores y controlar el número de partidos jugados. Pero es difícil, porque hay muchos intereses económicos".

El entrenador asturiano ya está de vuelta después de ser operado de la clavícula tras su accidente de bici: "He hecho la semana de entrenamientos como siempre. Y sí, por supuesto, mañana estoy preparado para el partido contra el Lens". "¿Mi accidente? No cambia nada. No cambiará nada. Estoy preparado. Puedo hacer todo. Sigo trabajando como siempre. Únicamente tengo una limitación física. Cada vez que en mi vida hay un suceso negativo, intento cambiarlo y veo las cosas positivas que estos percances tienen. En este momento, veo muchas cosas positivas. Me siento cómodo", finalizó.