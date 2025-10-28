Luis Enrique advierte de nuevo a Europa: "Intentaremos ganarlo todo otra vez"

El Paris Saint-Germain escribió una de las páginas más importantes de su historia, sino la más, en el curso 24-25. Con Luis Enrique al mando y un Ousmane Dembélé desatado y coronado Balón de Oro, los franceses alzaron todos los títulos que disputaron, con el único lunar del Mundial de Clubes disputado en Estados Unidos, donde cayeron en la final con el Chelsea.

Agua pasada no mueve molino, aunque para el recuerdo quedará la temporada y, sobre todo, la Champions League alcanzada en Múnich frente al Inter, la gran asignatura pendiente de los parisinos desde la llegada de Qatar a la propiedad del club. La 'Orejona' era la espina clavada de Al-Khelaïfi después de millones y millones invertidos en proyectos que sucumbieron en Europa.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain / EFE

No afloja

Luis Enrique, sin embargo, mira al futuro y vislumbra otra campaña exigente, donde el PSG tratará de mantener el listón competitivo y no caer en la complacencia de los campeones. El asturiano mandó un aviso a navegantes, un mensaje claro y contundente, como es él. Sin perífrasis ni rodeos gramaticales.

"No es el momento de pensar en lo que hemos logrado. Ésta no es la temporada pasada. Todo ha cambiado. Hay que mirar hacia adelante e intentar competir en cada partido. Sacar nuestro mejor fútbol para seguir ganando títulos", dijo el gijonés ante los medios de comunicación.

Luis Enrique ha creado un equipo legendario en París / EFE

Mirando al futuro

No se quedó ahí el exfutbolista y exentrenador del Barcelona. Lucho admitió que dentro del vestuario del Paris Saint-Germain se ha instalado una idea ambiciosa. De volver a repetir lo conseguido. De crear un equipo legendario, que trascienda y se recuerde, que marque a una generación: "Intentaremos ganarlo todo de nuevo. Estamos contentos con lo que logramos, pero toca ser ambiciosos y mirar al futuro. Ya lo estamos haciendo".

El Paris Saint-Germain afronta un doble compromiso liguero esta semana, con la visita al Lorient este miércoles y duelo frente al Niza el sábado en el Parque de los Príncipes. La Champions quedará para la próxima semana, con un enfrentamiento de altura frente al Bayern de Múnich.