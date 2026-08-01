Luis Campos revela los secretos de su método de fichajes: bigote postizo, 'trampas' a sus ojeadores y entradas de incógnito

Luis Campos ha levantado el telón sobre una de las facetas más desconocidas del mercado de fichajes. El director deportivo del Paris Saint-Germain, considerado uno de los grandes arquitectos del proyecto que ha llevado al conjunto parisino a conquistar Europa, ha explicado algunos de los métodos que utiliza para seguir de cerca a sus objetivos, muchos de ellos dignos de una película de espionaje.

En una entrevista concedida al canal portugués RTP, el dirigente luso, de 61 años, confesó que la discreción es una de las claves de su trabajo. "Me llaman el lobo solitario", aseguró antes de desvelar que, en más de una ocasión, ha recurrido a disfraces para evitar ser identificado durante sus viajes de observación.

"Hoy mi cara es conocida en todo el mundo. Para ir a algunos partidos tengo que ponerme ropa oscura, un sombrero e incluso he llegado a usar un bigote postizo", explicó Campos. Sin embargo, dejó claro que su objetivo no es esconderse de la prensa, sino de los propios futbolistas. "Lo que me preocupa no es que los periodistas sepan que estoy allí, sino que los jugadores a los que estoy observando no se den cuenta de mi presencia", afirmó.

El responsable deportivo del PSG también reconoció que, pese a disponer de acceso a zonas VIP en numerosos estadios, en muchas ocasiones prefiere comprar una entrada como cualquier aficionado y mezclarse entre el público para pasar completamente inadvertido. Además, evita cualquier contacto con los jugadores o con sus representantes durante esos desplazamientos.

La estructura del 'scouting'

Campos también desveló uno de los secretos de su estructura de scouting. El portugués explicó que suele enviar a varios de sus ojeadores a seguir al mismo futbolista sin que ninguno de ellos sepa que otros compañeros están realizando exactamente el mismo trabajo.

"Me encanta contrastar información. No permito que compartan sus informes entre ellos porque no quiero que se influyan mutuamente. Así obtengo valoraciones más naturales y objetivas", señaló.

Se trata de un sistema diseñado para minimizar los sesgos y comparar diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión. Un método que, según el propio Campos, le ha permitido detectar talentos que otros clubes habían pasado por alto.

El ejecutivo portugués también concede una enorme importancia al perfil personal de los jugadores. Antes de dar el visto bueno a una operación, intenta conocer cómo se comportan fuera del campo y cómo afrontan determinadas situaciones cotidianas.

Como ejemplo, recordó una curiosa experiencia con un futbolista cuya gestión del dinero generaba dudas. Campos le invitó a tomar un café y, posteriormente, le propuso dar un paseo por una zona repleta de tiendas de lujo.

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"Entró en la primera tienda, luego en la segunda y después en la tercera. Se gastó muchísimo dinero", relató entre risas, dejando entrever que aquel comportamiento confirmó algunas de las sospechas que existían sobre el jugador. Unas revelaciones muestran el nivel de detalle con el que trabaja uno de los directivos más influyentes del fútbol europeo.