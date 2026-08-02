FÚTBOL INTERNACIONAL
Locura con Barcola: el PSG pide 170 millones
El extremo francés quiere salir del Parque de los Príncipes para probar suerte en Anfield pero el cuadro parisino no pondrá las cosas fáciles
El mercado de fichajes ha llegado a tal punto que ya resulta complicado saber cómo se establecen los precios de las operaciones. La respuesta fácil es mencionar que el club vendedor y el club comprador fijan una cantidad, unos plazos, unas cláusulas y unas condiciones, y que, después, se cierra la operación si hay acuerdo. Sin embargo, hay demandas que son realmente difíciles de entender.
Morgan Rogers, flamante fichaje del Chelsea por 138 millones de euros, y Elliot Anderson, nuevo centrocampista del Manchester City por 135 millones, han asaltado el top 6 de los fichajes más caros de la historia. No obstante, la posible llegada de Bradley Barcola a Anfield puede pasarles la mano por la cara.
El Paris Saint-Germain habría tasado al extremo francés en unos 170 millones de euros ante el interés del Liverpool. Una cantidad que podría convertirlo en uno de los fichajes más caros de la historia y que superaría ampliamente el récord de traspaso del conjunto inglés, rebasando con creces los 145 millones pagados al Newcastle el pasado verano por Alexander Isak.
En lo más alto de la tabla destacan los 222 millones de euros que el PSG pagó al Barça por Neymar, seguidos de los 180 millones que los parisinos abonaron al Mónaco por Kylian Mbappé. De este modo, si el Liverpool acepta pagar esa cantidad, Barcola se convertiría en el tercer fichaje más caro de la historia del deporte rey.
¿Realmente vale eso?
Barcola es un gran jugador. Internacional con Francia y una de las estrellas del PSG, tiene 23 años, es rápido, tiene gol, destaca en el uno contra uno y posee mucho margen de mejora. Cuenta con experiencia en grandes escenarios y sabe de primera mano lo que significa formar parte de un equipo realmente exigente. Sin embargo, en el propio PSG convive con futbolistas de mayor estatus que él.
Una cosa es reconocer su enorme potencial y otra muy distinta considerarlo un futbolista de 170 millones de euros. El exjugador del Olympique de Lyon no es titular indiscutible para Luis Enrique y debe demostrar semana tras semana que merece partir de inicio. La competencia con Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia y Désiré Doué es feroz, y durante un gran tramo del curso su rendimiento estuvo por debajo del de sus compañeros.
Barcola cerró la campaña con 13 goles y 7 asistencias en 49 partidos, cifras más pobres que las de Doué, con 13 goles y 11 asistencias en 41 encuentros; Kvaratskhelia, con 19 goles y 11 asistencias en 48 partidos; y Dembélé, con 20 goles y 11 asistencias en 40 encuentros.
Contrato hasta 2028
El contrato de Barcola lo vincula al PSG hasta el 30 de junio de 2028, pero el jugador no quiere renovar y estaría dispuesto a salir traspasado rumbo al Liverpool. Fabrizio Romano aseguró que las negociaciones ya se encuentran en una fase avanzada y que el conjunto francés, ante este escenario, quiere hacer caja con él porque no es una prioridad para Luis Enrique.
"Pronto se llegará a un acuerdo personal, ya que las condiciones no presentan ningún problema", explicó Romano en su canal de YouTube. El principal obstáculo para dar luz verde a la operación, entonces, será satisfacer las exigencias económicas del PSG.
Lo más probable es que Barcola termine abandonando el Parque de los Príncipes por una cantidad algo inferior a esos 170 millones de euros, especialmente ante el más que probable fichaje de Maghnes Akliouche, por quien el PSG pagaría alrededor de 50 millones al Mónaco, y si Ferran Torres acaba cambiando Barcelona por París.
No obstante, que se pidan cantidades de este calibre por futbolistas de primer nivel, pero que ni siquiera son indiscutibles en sus equipos, invita a la reflexión.
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