Ha llegado la hora de la verdad para Dro

El Mundial le ha venido de perlas a Dro. Durante casi 50 días, el futbolista del PSG ha respirado aire fresco, porque el torneo que levantó España en Nueva York ante Argentina diluyó prácticamente toda la atención mediática que tuvo encima desde el día en que dijo 'sí' al PSG y se marchó del Barça.

Su decisión, la de cambiar la capital catalana por París, no la entendió todo el mundo. Para muchos, no había sido paciente. Hansi Flick fue uno de ellos y, desconcertado, encajó el golpe con la misma sorpresa que bastantes culés. Pero así es la vida: cada uno intenta vivirla a su manera y como buenamente puede.

Flick y Dro, en una imagen reciente de un entrenamiento / Dani Barbeito

Sentimientos a un lado, Dro no eligió un mal destino. El futbolista de Nigrán, a sus 18 años, forma parte del que, a día de hoy, es el mejor conjunto de Europa, está a las órdenes de Luis Enrique y, sobre el papel, su importancia en el equipo debería aumentar esta temporada. Además, ya ha ganado la Champions League y la Ligue 1, trofeos que brillan en su palmarés junto a una Liga española, una Supercopa de España y una UEFA Youth League.

Con el Paris Saint-Germain apenas ha disputado 13 partidos y marcó un gol, y prácticamente cada una de sus apariciones fue motivo de debate. Algunos esperaban más participación y otros, menos, pero la gestión que ha hecho Luis Enrique de su minutaje desde que llegó es, cuanto menos, comprensible.

Temporada completa

Dro llegó al club a mitad de curso, en un momento clave de la temporada, cuando se decidían títulos de máximo valor, como la Champions League, que el equipo francés acabó ganando por segunda temporada consecutiva. Era complicado darle muchos más minutos que los 682 que disputó en la Ligue 1 (en la Champions solo jugó 62). Pero lo realmente importante viene ahora.

Dro Fernández fue titular en el PSG en el encuentro frente al Lorient. / PSG_Inside

Tras un verano tranquilo, Dro ya no tiene excusas. Ha tenido tiempo para adaptarse a su nueva vida, conocer a sus compañeros y entender bien qué quiere Luis Enrique de él. Empezará la temporada mentalizado desde el primer día y podrá completar toda la pretemporada. Pero no será fácil.

¿Afecta la posible llegada de Ferran Torres?

Aunque el PSG parece decidido a apostar cada vez más por jugadores de su perfil, jóvenes y con potencial, la competencia es altísima en todas las parcelas del campo. En este sentido, si acaba llegando Ferran Torres, podría suponer un problema para él. En un principio, parecía que el de Foios podía desembarcar en el Parque de los Príncipes para cubrir la posible baja de Bradley Barcola, que, de momento, no se mueve de París.

Ferran Torres, tras lograr el gol en la final del Mundial ante Argentina / EFE

Ahora, una de las alternativas que podría implementar Luis Enrique en su PSG, según varios periodistas franceses, sería aprovechar el enorme talento de Désiré Doué, retrasarlo hasta la mediapunta y poder incorporar a Ferran Torres a la nómina de delanteros. ¿Y qué tiene que ver esto con Dro? Si Doué baja al centro del campo, para el joven gallego será más complicado adquirir protagonismo.

En definitiva, esta es la temporada de la verdad para Dro. La que vale. Tendrá tiempo para demostrar desde el primer día, desde la pretemporada, que puede ser importante en un equipo imponente.