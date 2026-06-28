Ni Liverpool ni Real Madrid: Diomande escoge a Luis Enrique

Llevaba camino de ser uno de los culebrones del verano, ex aequo con el de Julián Álvarez. Sin embargo, el traspaso de Yan Diomande quedará visto para sentencia antes incluso de que se abra oficialmente la ventana de transferencias este 1 de julio. El marfileño ya ha escogido equipo en la que será una de las operaciones millonarias del periodo estival.

Según informó 'The Athletic' y pudo confirmar posteriormente SPORT de fuentes cercanas a la negociación, Diomande vestirá de 'rouge et bleu' la próxima campaña, siempre y cuando se llegue a un acuerdo entre el Paris Saint-Germain y el RB Leipzig, su actual club. Los alemanes, no obstante, no pondrán la alfombra roja en el tira y afloja. Desde la directiva germana se han enconado en un precio de salida de tres cifras. El que quiera al extremo africano, que enseñe 100 millones de euros.

Diomande, futbolista del Leipzig y Costa de Marfil / efe

El proyecto deportivo del PSG ha acabado seduciendo al ex del Leganés. Al-Khelaïfi, Luis Campos y Luis Enrique se han implicado al cien por cien para convencer al futbolista, que en un primer momento se inclinaba por el Liverpool, otra de las entidades que había pujado con fuerza para ficharle. Diomande se veía importante en Anfield, donde le prometían la titularidad en el cuadro de Andoni Iraola desde el primer día.

En las últimas horas también había surgido su nombre relacionado con el Real Madrid. Florentino Pérez buscaba un plan B si no acaba prosperando la incorporación de Michael Olise, visto que el Bayern Múnich está cerrado en banda y se niega a desprenderse de una de sus figuras. Con la llegada de Diomande al Parque de los Príncipes, el mandatario madridista deberá redoblar sus esfuerzos para encontrar el galáctico que tanto anhela.

Un negocio redondo

Si finalmente el RB Leipzig acaba traspasando a Yan Diomande, la entidad del este alemán habrá firmado una de las operaciones más jugosas que se recuerda en el mundo del fútbol. El marfileño costó 20 millones de euros hace apenas el verano pasado y un año después dejará más de 100 'kilos'.

A sus diecinueve años y con muchos aspectos de su juego todavía por pulir, Luis Enrique se encargará de ello, Yan Diomande se ha convertido en una de las sensaciones del panorama futbolístico mundial. Esta campaña ha firmado 13 goles y diez asistencias con el Leipzig, unos números que le sirvieron para liderar la convocatoria de Costa de Marfil para el Mundial. En la cita que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá todavía no se ha estrenado como realizador, pero ya ha repartido una asistencia.