¡Lío en el vestuario del PSG!

Pese a un inicio de temporada excelente con la consecución de la Supercopa de Europa y tres victorias en las tres primeras jornadas de la Ligue 1 (vs Nantes, Angers y Toulouse), en el Paris Saint-Germain no son todo buenas noticias. Más allá del culebrón con Gianluigi Donnarumma, que ha finalizado con el portero italiano fichando por el Manchester City, ha explotado un nuevo conflicto dentro del vestuario parisino.

Con la incorporación de Illya Zabarnyi por el PSG en la recta final, en Francia especularon cómo sería su relación con Matvéi Safónov. El central ucraniano tenía que afrontar la complicada situación de compartir vestuario con el jugador ruso, cuando ambos países se encuentran en guerra desde el 24 de febrero de 2022. Pero finalmente el fichaje se llevó a cabo por una cantidad cercana a los 63 millones de euros.

Zabarnyi, en un entrenamiento del PSG / EFE

Ahora, tras varias semanas de convivencias entre ambos jugadores, Zabarnyi concedió una entrevista a la emisión ucraniana 'Football 360', en la que se pronunció sobre la guerra con Rusia. "En mi país, una guerra a gran escala lleva cuatro años en curso. Los rusos son los agresores que intentan en vano destruir la libertad y la independencia de Ucrania. La guerra continúa, y no mantengo ninguna relación con los rusos", apuntó.

El central ucraniano también explicó cómo es su relación con su compañero de equipo Safonov: "En cuanto a mi compañero de equipo, debo interactuar con él a nivel profesional en los entrenamientos y cumpliré con mis obligaciones hacia el club. Mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento total del fútbol ruso en el mundo".

Tras estas declaraciones, será turno para Luis Enrique que debe actuar para que este conflicto no escale. De hecho, ya hace unas semanas, el técnico asturiano se pronunció acerca esta situación. "El fútbol tiene que estar por encima de cualquier pensamiento político", declaró en esa ocasión 'Lucho'.