La Ligue 1 sanciona con dureza a los ultras del PSG tras los elogios de Luis Enrique: "Nunca he visto una afición de este nivel"

"Quiero darles las gracias. ¡Nunca, nunca he visto a una afición de este nivel en mi carrera! Ni como jugador ni como entrenador. Íbamos perdiendo 2-0 y yo escuchaba cómo animaban al equipo. Esta victoria es por ellos. Es un verdadero placer estar aquí", reconocía Luis Enrique en la zona mixta del Louis II, una vez culminada la remontada en la eliminatoria de Champions frente al Mónaco (2-3).

El entrenador asturiano se había dirigido previamente acabado el encuentro en el Principado al sector que ocupaban los aficionados parisinos y dedicó una ovación a la grada, como recompensa por el apoyo prestado en un duelo que se puso muy cuesta arriba con los dos goles obra de Balogun.

Cierre parcial de la grada

Pues bien, la comisión disciplinaria de la Ligue 1 sancionó este miércoles con el "cierre parcial durante dos partidos de la tribuna Auteuil y una multa de 10.000 euros" al Paris Saint-Germain por los insultos proferidos por los aficionados locales al Olympique de Marsella durante el 'Classique' disputado el pasado 8 de febrero.

Los radicales del PSG desplegaron una pancarta durante el duelo en la que se podía leer: "Los marselleses son repartidores". En el tifo se veía a un repartidor de una empresa francesa luciendo una gorra del OM. El partido se interrumpió en los úlitmos minutos debido a cánticos considerados discriminatorios por parte de el sector Auteuil del PSG.

El tifo de la discordia durante el PSG-OM / 'X'

Reincidentes

No es la primera vez que suceden incidentes de este tipo en el denominado clásico del fútbol francés. En septiembre de 2023, los ultras parisinos entonaron canciones con tintes homófobos contra futbolistas del Olympique de Marsella que provocaron una aluvión de críticas y sanciones, entre ellos a Dembélé, Kolo Muani, Achraf y Kurzawa. El año pasado y con motivo de la visita de Adrien Rabiot, enfundado por primera vez en la elástica del OM, el sector Auteuil entonó insultos contra el futbolista y su madre, que hace las veces de agente, por su polémica salida del PSG.

Noticias relacionadas

Los problemas con los radicales del PSG llegaron entonces al parlamento francés, donde la ministra Aurore Bergé condenó duramente los hechos.