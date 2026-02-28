La Ligue 1 le tiende una mano al PSG

El Paris Saint-Germain, como la temporada pasada, alcanzó los octavos de final de la Champions League a través del playoff. Los parisinos no terminaron dentro del 'top 8' en la fase liga y tuvieron que verse las caras con el Mónaco para pasar a la siguiente ronda.

Los de Luis Enrique superaron el reto después de remontar en Mónaco y en París, y el sorteo decidió que se medirán al Chelsea de Liam Rosenior en unos cuartos de final que prometen muchas emociones, evitando momentáneamente al Barça de Hansi Flick, que se jugará el billete a los cuartos con el Newcastle.

Pretemporada inexistente

El hecho de seguir vivos en la Champions League es de vital importancia para un PSG que conoce muy bien los peligros de tener que surfear en un calendario abarrotado de partidos. Sin ir más lejos, este mismo curso lo arrancó sin pretemporada, ante el Tottenham y con un título en juego, la Supercopa de Europa.

En este sentido, el playoff contra el Mónaco añadió dos partidos más a la temporada, y los octavos contra el Chelsea sumarán otros dos a la cuenta. El partido de ida está programado para el miércoles 11 de marzo en el Parque de los Príncipes, mientras que la vuelta, en tierras británicas, se disputará el martes 17 de marzo. Un escenario que ha motivado al PSG a mover ficha.

Luis Enrique destaca la ambición del PSG tras eliminar al Mónaco / UEFA

Entre medias, el fin de semana del 14 y 15 de marzo, el PSG debía recibir al Nantes en el Parque de los Príncipes para disputar la jornada 26 de la Ligue 1. De hecho, lo más probable es que se hubiese jugado el 14, el sábado, para respetar los tres días de descanso antes de jugar la vuelta contra el Chelsea el martes 17.

El Nantes da luz verde

No obstante, para preparar mejor el encuentro que se celebrará en Stamford Bridge, el PSG ha contactado con el Consejo de Administración de la LFP, previo acuerdo con su rival, el Nantes, para mover el choque a la semana del 20 de abril.

Aún a la espera de confirmación, en Francia dan casi por hecho que la Liga aceptará tras la colaboración del Nantes. ¿Será una decisión clave para eliminar al Chelsea y avanzar a los cuartos de final de la Champions League?