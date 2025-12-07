Kvaratskhelia reactiva al PSG

El PSG recuperó el pulso en la Ligue 1 y volvió a la senda de la victoria tras superar 5-0 al Rennes, que cayó con claridad en su visita al Parque de los Príncipes con un doblete del protagonista del duelo: Khvicha Kvaratskhelia.

Un golpeo tras un eslalon eléctrico en la primera parte y un zapatazo desde el punto de penalti en la segunda completaron un gran encuentro del atacante georgiano, que brilló por encima de sus compañeros en un duelo que se presumía complicado pero que el PSG superó sin sobresaltos.

Tres puntos de alivio para Luis Enrique

Fueron tres puntos balsámicos, porque la derrota que sufrió el cuadro parisino frente al Mónaco (1-0) la pasada jornada obligaba a los hombres de Luis Enrique Martínez a sumar tres puntos. Y más cuando el Lens ganó este sábado su encuentro, 1-2 al Nantes, con el que se aseguraba retener el liderato.

El PSG no podía permitirse quedar a cuatro unidades de distancia, y menos ante un Rennes que llegaba fuerte tras cuatro victorias consecutivas. No había margen de error para un equipo que a las bajas de Désiré Doué, Achraf Hakimi y Nuno Mendes añadió las de Lucas Beraldo, Lucas Chevalier e Illa Zabarnyi.

Esas ausencias no afectaron al PSG, que firmó un duelo de dominio total. Salvo un disparo de Esteban Lepaul al filo de la media hora que golpeó en el palo izquierdo de Matvéi Safónov, el equipo de Luis Enrique disfrutó de 90 minutos plácidos.

De hecho, tras ese susto, en la siguiente jugada, un contragolpe lanzado por Lucas Hernández, llegó el primer tanto del PSG. Lo marcó Kvaratskhelia, que firmó un gol de primer nivel: llegó hasta el vértice del área con velocidad endiablada, sorteó defensores y soltó un zapatazo imparable desde la media luna.

Mayulu encarrila el duelo

El Stade Rennais intentó llegar con vida al descanso, pero no lo consiguió porque Senny Mayulu, sobre la bocina, remató un pase de la muerte de Joao Neves para colocar el 2-0. Con el Rennes ya contra las cuerdas, el tercer tanto —obra también de Kvaratskhelia— y la expulsión por doble amarilla de Jérémy Jacquet terminaron de hundir al conjunto visitante. Eso permitió a Luis Enrique mover el banquillo y dosificar esfuerzos. Ousmané Dembélé sumó minutos para recuperar forma tras una lesión, mientras que Ibrahim Mbaye y Gonçalo Ramos se unieron a la goleada con dos disparos desde fuera del área en los compases finales. Un triunfo redondo que reactiva al PSG para mantenerse a un punto del líder, el Lens, en una Ligue 1 más apretada que nunca.