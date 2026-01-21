Al Khelaïfi, sobre la renovación de Dembélé: "Nadie es más importante que el club"

El Paris Saint-Germain atraviesa un momento de incertidumbre. El equipo dirigido por Luis Enrique cayó este martes ante el Sporting CP en la séptima jornada de la fase de grupos de la Champions League, y las dudas comienzan a acumularse. La reciente eliminación frente al Paris FC en la Copa de Francia solo ha intensificado las preocupaciones en torno al rendimiento del conjunto parisino.

Pero, a pesar de esta mala racha, en el club francés reina la calma. Tras firmar la temporada pasada de manera brillante, conquistando todos los títulos posibles y logrando por primera vez en su historia la Champions League, se consideran estos tropiezos como un pequeño bache que el equipo superará para volver a mostrar su mejor versión.

Luis Suárez se impone al PSG y da la victoria para el Sporting / Champions

Fuera del terreno de juego, el Paris Saint-Germain también enfrenta importantes desafíos. Después de concretar las renovaciones de Fabián Ruiz y William Pacho, el club francés se prepara para iniciar una de las operaciones más relevantes de los últimos años: extender el vínculo de Ousmane Dembélé con la institución parisina.

En ese sentido, el club ya ha iniciado los primeros contactos con el entorno de Dembélé, con el objetivo de convertirlo en la figura principal y jugador franquicia del PSG. Aunque ambas partes desean prolongar su relación por varios años, las elevadas pretensiones económicas del internacional francés podrían complicar la negociación.

Ousmane Dembélé se apuntó un doblete ante el Lille / Michel Euler

En Francia, en las últimas semanas se había especulado que Dembélé podría estar solicitando un importante aumento salarial, especialmente respaldado por su reciente Balón de Oro, que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del fútbol mundial. No obstante, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente estas informaciones sobre la situación económica del ‘Mosquito’.

Quien sí se pronunció sobre la renovación de Dembélé fue Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. En una entrevista con Canal+, dejó claro que el club no tiene intención de actuar de manera impulsiva ni de cometer locuras para prolongar el contrato del delantero francés, cuya vinculación con el equipo parisino se extiende actualmente hasta junio de 2028.

Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, en la celebración de la Champions / CHRISTOPHER NEUNDORF

"La política del club es que hay un límite salarial para los jugadores; todos lo saben y todos deben respetarlo", sentenció el máximo mandatario del club francés. Además, subrayó que "nadie es más importante que el club", enfatizando que, pese a la relevancia de Dembélé en el equipo, no habrá excepción en la política de renovaciones del club.

Eso sí, Al-Khelaifi también mostró su afecto por el delantero francés y destacó la importancia de Dembélé para el club parisino: "Ousmane es una leyenda del club". Asimismo, volvió a reiterar su cariño hacia el jugador, pero especialmente hacia la persona. "Adoro a Ousmane como jugador y también como persona. Es una persona maravillosa", apostilló.