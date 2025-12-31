Al Khelaïfi y la inversión que lo cambió todo en el PSG: “Luis Enrique y el 'training center'… la gente no habla de eso”

Nasser Al-Khelaifi no esquivó la pregunta incómoda. En el escenario del World Sports Summit 2025 le soltaron, casi sin rodeos, cómo se gana una Champions "vendiendo" a las grandes figuras. Y él respondió con una idea que repitió como mantra: "Ha sido un viaje muy largo". Un viaje que empezó en 2011 con inversión y un sueño que nunca se fue: "Siempre el sueño está ahí".

También con una defensa sin complejos del pasado: "No cambiaría ninguna decisión" de aquella etapa. "Todo el mundo habla de las estrellas, pero fueron un capítulo muy importante en la historia del club”, dijo. Y lo redondeó con un agradecimiento explícito: "De verdad, gracias a todos ellos… pusieron el club a este nivel".

Pero el presente, insistió, va por otra carretera. "Los dos últimos años cambiamos la filosofía": "jóvenes, hambrientos, con talento", y alrededor de una estructura que él define con superlativos. “El mejor entrenador del mundo”, lanzó sobre Luis Enrique, y lo subió aún más: "Pero también es la mejor persona… como ser humano, disciplinado". Al-Khelaifi lo explica desde una convicción: el técnico no manda por capricho, manda para proteger al grupo. "Está protegiendo al equipo".

Luis Enrique levanta la primera 'Orejona' del PSG / Agencias

Ahí llegó la frase que define el nuevo PSG desde dentro. Contó su primera conversación con Luis Enrique: “Le pregunté: ‘¿Cuál es tu mejor once?’”. Y la respuesta le marcó: “No tengo mejor once”. Al-Khelaifi se rio recordándolo, pero no era una anécdota. “Me dijo: ‘Tengo los mejores 23’. El que entrena mejor durante la semana, el que trabaja duro… ese es mi mejor jugador”. Para el presidente, eso es “lo único” de Luis Enrique: “No hay nombres. El nombre es el rendimiento”.

"El equipo es más grande que cualquiera"

En su relato, el PSG ha cambiado también el centro de gravedad emocional. “El equipo no es sobre mí”, recalcó. “Es el staff, el club, los jugadores…”. Y fue más contundente cuando habló de jerarquías: “El equipo es más grande que cualquiera. El club es más grande que nadie”.

Incluso recordó una conversación con un futbolista al que convencieron para quedarse: “Le dije: si piensas que eres más grande que el equipo, si vienes pidiendo garantías… no vengas”. La idea, para él, es sagrada: “Orgullosos del logo… ese espíritu de equipo”. “Los veo como una familia: defender juntos, atacar juntos, sufrir juntos, celebrar juntos”.

La clave de la revolución del PSG

Y cuando tocó explicar por qué invirtió en el PSG, Al-Khelaifi tiró de identidad: “Amamos Francia… París es única”. Habló de población, talento y una frase que buscaba titular: “Solo hay una Torre Eiffel” y, en la capital, “solo hay un club”. Pero el punto más interesante llegó cuando le preguntaron por la mejor inversión.

Y no eligió un fichaje. Eligió el lugar donde se construye el hábito: "Para mí, lo más importante es el training center". “La gente no habla de eso”, avisó. Y describió el cambio: antes los jugadores “venían cinco o diez minutos antes” y se iban al acabar; ahora “duermen ahí, comen ahí… pasan seis o siete horas” entre recuperación, convivencia y trabajo. “Eso ayuda mucho”, remató, conectándolo con el crecimiento de los jóvenes.

El ejemplo del Barça

Incluso citó a un espejo reconocido: Barcelona. "Jugamos por primera vez con un once muy joven fuera contra el Barça, como ellos hacían criados en casa", recordó, como prueba de que el proyecto también fabrica futbolistas.

Al final, Al-Khelaifi dejó otra confesión: la Champions, sí, pero no como obsesión tóxica. "No es sobre la Champions League", dijo. "Es mejorar el equipo, jugar mejor, fútbol ofensivo… marcar goles y disfrutar". Y cerró con la frase más de presidente que de estrella: "Hay que ser humildes. Trabajar duro partido a partido… y luego, el resultado, solo Dios lo sabe".