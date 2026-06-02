Al-Khelaïfi adelanta la renovación de Luis Enrique con el PSG: "¿Qué crees que significa eso?"

La resaca de la Champions League en París está siendo de época. No todos los días se consigue repetir éxito en la máxima competición continental y la celebración del PSG ha sido acorde a lo logrado. Al margen de los incidentes provocados por los más radicales, la capital francesa se ha volcado con un equipo histórico y que apunta a hegemónico, pero sobre todo la afición se ha entregado en cuerpo y alma a Luis Enrique Martínez, al que consideran el verdadero artífice de todo lo que están viviendo.

Por todo ello, el futuro del equipo 'rouge et bleu' no se entiende sin la continuidad del entrenador asturiano, una renovación que está al caer, si valoramos los tempos y lo que se ha ido desprendiendo en los últimos meses de las negociaciones por ambas partes.

La firma, al caer

Luis Enrique siempre ha sido muy reticente a hablar de su futuro. El gijonés ha respondido con evasivas a lo largo de este tiempo, pero siempre con un denominador común: él y su familia son felices en París. Y en los mismos términos se expresa la propiedad qatarí del PSG, más que satisfecha tras apostar por Lucho en 2023.

Luis Campos, Nasser Al-Khelaifi y Luis Enrique, en la celebración de la Champions League del PSGen Budapest / EFE

Porque el fichaje del técnico español, no exento de polémica en su momento, ha sido el acierto de la década en el Parque de los Príncipes. El entrenador llegó a un equipo en llamas, quemado por los egos, y ha construido un bloque granítico en torno a su figura, donde él es el alfa y el omega, el desarrollador de una idea de fútbol total, donde los jugadores están al servicio del conjunto y no al revés.

Ese factor y los indudables resultados deportivos obligarán al Paris Saint-Germain a retener al mejor entrenador del mundo en la actualidad. Luis Enrique se ha ganado a pulso su renovación, que ya está pactada desde hace semanas, pero estaba hibernando por las exigencias del calendario. Despistes, los mínimos más con un cetro europeo en juego.

Al-Khelaïfi no lo duda

Con la Champions League ya luciendo en las vitrinas del club, el momento de anunciar la extensión de contrato hasta 2030 está a punto de caer. Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG, así lo ha reconocido en las últimas horas, insinuando que el acto de renovación se está ultimando. "El entrenador está muy contento con nosotros. Muy contento de estar en París y está orgulloso de pertenecer al PSG y nosotros estamos orgullosos de él, del mejor entrenador del mundo. ¿Qué crees que significa eso?", espetó el qatarí. La oficialidad, en breve.