Kays Ruiz y su paso del Barça al PSG: "Ten cuidado, deja de salir, oímos mucho tu nombre en las fiestas de París"

En el fútbol formativo abundan los talentos precoces que apuntan muy alto desde edades tempranas, pero no todos consiguen consolidarse en la élite. Uno de esos casos es el de Kays Ruiz-Atil, un centrocampista que generó grandes expectativas durante su etapa en las canteras de algunos de los clubes más potentes de Europa, pero cuya carrera no terminó de despegar como se preveía.

Nacido en Francia y de origen marroquí, Ruiz-Atil se formó en sus primeros años en el modesto Can Vidalet, en Esplugues de Llobregat, antes de dar el salto a estructuras de mayor nivel. Pasó brevemente por el Olympique de Lyon y posteriormente recaló en el FC Barcelona, donde continuó su progresión en el fútbol base. Sin embargo, la sanción impuesta al club azulgrana en 2015, que le impedía inscribir jugadores menores de edad, marcó un punto de inflexión en su trayectoria.

El Barça le rescindió el contrato a Kays Ruiz / SPORT

Ese contexto le llevó a incorporarse a la cantera del Paris Saint-Germain, uno de los clubes más poderosos del continente. Allí coincidió con figuras de primer nivel y vivió de cerca la exigencia del fútbol profesional, aunque su evolución no siguió el camino esperado.

Ahora, a sus 23 años y en las filas del Lieja, el propio jugador ha hecho autocrítica sobre algunas decisiones que condicionaron su carrera. Ruiz-Atil ha revelado que durante su etapa en París recibió advertencias claras por parte de referentes del vestuario como Ander Herrera, Ángel Di María y Presnel Kimpembe, quienes le aconsejaron centrarse en su desarrollo profesional.

El PSG intentó blindar a Kays Ruiz / INSTAGRAM

El centrocampista incluso desveló una anécdota significativa con el entorno de una de las grandes estrellas del club. "La madre de Kylian incluso me advirtió sobre las fiestas a las que iba. Una vez, estábamos en el aparcamiento del primer equipo después del entrenamiento, y me dijo: 'Ten cuidado, deja de salir, oímos tu nombre mucho en las fiestas de París'", explicó en 'RMC Sport'.

Sin embargo, Ruiz-Atil reconoce que en aquel momento no supo interpretar esos avisos. “Era demasiado joven e inmaduro. Quería divertirme como hacen los chicos de mi edad. No pensé que eso tendría un impacto tan grande más adelante en mi carrera”, admite ahora con perspectiva.

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Un testimonio que refleja cómo, en el fútbol de élite, el talento no siempre es suficiente si no va acompañado de disciplina y madurez en los momentos clave.