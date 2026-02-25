João Neves, una tentación prohibida: renovación pactada con el PSG

No acapara portadas. Los focos no le apuntan directamente en una constelación de estrellas como es el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el éxito de los capitalinos no se entendería sin João Neves. De tapado, a la chita callando, el portugués se ha ganado el corazón de la afición del PSG, de Luis Enrique y de un club que lo ve como imprescindible a corto, medio y largo plazo. No en vano, en el DNI del centrocampista figuran sólo 21 años y un futuro esplendoroso.

Luis Campos no quiere especulaciones con su compatriota. El director deportivo tiene ya el acuerdo y espera cerrar la renovación de Neves en las próximas horas, tal y como informó 'Le Parisien', medio afín a la sala noble del Parque de los Príncipes.

ADN Lucho

El mediocentro llegó a Francia en 2024, en una operación que se antojaba arriesgada por parte de los capitalinos. El PSG pagó en su momento 60 millones y diez en variables al Benfica. Y el tiempo ha despejado todas las dudas. João Neves es ahora mismo uno de los futbolistas intocables para Luis Enrique en la medular. Compartiendo línea con Vitinha y Fabián, el curso pasado, y con Zaïre Emery, tras la lesión del sevillano, este año; el luso se ha convertido en imprescindible por su talento, despliegue físico y una capacidad para leer los partidos inusual en un joven de su edad.

Además, el portugués ofrece polivalencia al entrenador asturiano, que agradeció públicamente a su pupilo el esfuerzo que realizó cuando Achraf Hakimi cayó lesionado y tuvo que desempeñarse como improvisado lateral derecho.

Neves firmó hasta 2029 cuando llegó procedente de Lisboa, con un salario de rango bajo que había quedado totalmente desfasado debido a su rendimiento. Es por ese motivo y para evitar que cualquier equipo se entrometa, Campos ha adecuado el sueldo del jugador a la importancia que ha cobrado en el equipo, prolongando su vínculo hasta 2030. De hecho, en ese sentido, la prensa madrileña había colocado al luso como futurible del Real Madrid en ese afán que existe en la Casa Blanca por encontrar un centrocampista de primer nivel, que sea capaz de mover al equipo como lo hacían los añorados Kroos o Modric.

Noticias relacionadas

Un llegador nato

Las cifras de João Neves se han multiplicado esta temporada. El jugador ha anotado cinco goles en la Ligue 1 en lo que llevamos de campaña, su mejor registro en la competición doméstica desde su incorporación. Y suma seis si añadimos la Champions a la ecuación, quedándose a un solo tanto del excelente curso pasado donde logró siete en todas las competiciones. Sacarlo de París, ahora mismo, es una quimera.