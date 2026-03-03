El infierno que vive el portero que podría haberle quitado el sitio a Joan García en el Barça

¿Qué estará pasando por la cabeza de Lucas Chevalier? El guardameta del Paris Saint-Germain ha pasado de ser el portero de moda, el que iba a liderar al próximo PSG bajo palos y también a la selección francesa, a estar extremadamente cerca de quedarse sin ir al Mundial 2026. Su aventura en el Parque de los Príncipes está siendo un verdadero quebradero de cabeza.

Lucas Chevalier llegó al PSG en verano después de demostrar en el Lille que era un portero de presente y futuro. Considerado una de las grandes perlas del fútbol francés, Luis Campos y su equipo cerraron su llegada antes de que otro "gigante" de Europa se lanzase a por él. El PSG pagó unos 40 millones de euros por él y le ofrecieron un contrato de larga duración hasta junio de 2030.

Sustituto de Donnarumma

La intención no era otra que darle las llaves de la portería tras la salida de Gianluigi Donnarumma, que puso rumbo al Manchester City. Luis Enrique se hartó del italiano, en tensión con el club por su renovación, y decidió abrirle la puerta y traer a un portero de "distintas características". Parecía que con Chevalier estaban cubiertas, pero lejos de la realidad, el portero de 24 años no acaba de convencer al asturiano. En total, ya son ocho partidos consecutivos comiendo banquillo y claramente Matvey Safonov le ha comido la tostada.

El delantero del Barcelona Ferrán Torres (i) supera al portero Lucas Chevalier, del Paris Saint Germain, durante el partido de la primera fase de la Liga de Campeones que FC Barcelona y PSG disputan este miércoles en el estadio olímpico Lluis Companys / Siu Wu / EFE

De hecho, los últimos partidos que jugó Chevalier, durante el mes de enero, se explican por la fractura de mano que sufrió el ruso, héroe de la Intercontinental contra el Flamengo, que llegó al PSG procedente del Krasnodar el verano de 2024 a cambio de 20 millones de euros. A priori, Chevalier iba a ser el suplente de Donnarumma, y también el suplente del sustituto del italiano.

Luis Enrique eligió a Safonov

Pero Luis Enrique no se casa con nadie. Tampoco lo hizo con Chevalier. A día de hoy, está claro que para él, Safonov debe ser el titular. Una decisión que, según Le Parisien, ha empujado a Didier Deschamps, seleccionador de Francia, a tomar la decisión de prescindir de él de cara al Mundial 2026.

Matvey Safonov, posando con la camiseta del PSG / @PSG_inside

Las opciones de Chevalier de sumar minutos en la edición que acogerá Estados Unidos, Canadá y México ya eran remotas. La titularidad corresponde al experimentado Mike Maignan, actual portero del AC Milan, y solo iba a sumar minutos en caso de que no estuviera disponible. Pero ahora, según el citado medio francés, ni entrará en la lista de convocados, porque Deschamps considera que no es el adecuado para ocupar la tercera y última plaza en la portería.

El beneficiado de ello sería Brice Samba, portero de 31 años del Stade Rennes, que ocuparía la plaza de suplente, y Deschamps deberá decidir un tercer guardameta de menor entidad, que asegure buen ambiente en el vestuario: Risser, del Lens, y el portero del Como, Butez, los que más opciones tienen según la prensa francesa.

Estuvo en la agenda del Barça

En su momento, el portero francés estuvo en la agenda del Barça, que se movió para conocer de primera mano varios detalles de su posible llegada. Fue a finales de 2024, con la lesión de Ter Stegen, un golpe que Flick y Deco pararon con la llegada de Szcezszny. El agente de Chevalier, Mikkel Beck, conocedor del entorno blaugrana, también mantuvo reuniones con otros clubes. Si el Barça hubiera fichado a Chevalier entonces, Joan García, seguramente, no estaría hoy en el Barça.

Chevalier es un grandísimo portero, con reflejos muy potentes, gran personalidad y buena salida de balón con el pie, por eso lo quiso Luis Enrique. Es un portero que demostró en el Lille que gana partidos y está hecho para marcar diferencias importantes, pero debía demostrarlo este curso. Desde el banquillo, es complicado hacerlo.