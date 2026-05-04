La incuestionable ventaja del PSG en la Champions

El PSG de Luis Enrique es uno de los mejores equipos del mundo. Indomable en la Ligue 1, reconocible por un fútbol atrevido, intenso, ofensivo y que no deja respirar al rival, y temido en Europa... El técnico asturiano ha construido una identidad que va mucho más allá del talento individual. Presiona arriba, defiende hacia adelante y lo hace involucrando a todas sus estrellas. Así es el PSG de Luis Enrique, un equipazo que cuenta con una bendición que muy pocos entrenadores pueden disfrutar en esa magnitud: puede ganar la liga con los suplentes.

Esa es, quizá, su ventaja más silenciosa y, a la vez, decisiva en la Champions League. Mientras otros gigantes europeos llegan al tramo final de la temporada con sus titulares exprimidos por campeonatos domésticos feroces, como la Premier League, Luis Enrique puede administrar la Ligue 1 con una profundidad de plantilla alucinante. Puede rotar y repartir esfuerzos sin renunciar a ganar.

Un usuario en 'X' compartió una tabla elaborada con datos de FotMob que refleja cómo Luis Enrique consigue que sus jugadores lleguen como bestias a mayo. La explicación no es de otro mundo: descanso y cargas de trabajo bien equilibradas.

De los 11 jugadores que más minutos suman en Ligue 1 esta temporada en el PSG, solo cinco fueron titulares ante el Bayern: Zaïre-Emery (2.366 minutos en Liga), Vitinha (2.008), Pacho (1.825), Hakimi (1.374) y Kvaratskhelia (1.324). Cuanto menos, impactante. Piezas absolutamente vitales como João Neves, Nuno Mendes, Ousmane Dembélé o Désiré Doué se encuentran en minutajes ridículos, todos por debajo de los 1.500 minutos.

Zaire-Emery, en una zona mixta con el PSG / 'X'

Dejando el tema de las lesiones aparte, no es porque Luis Enrique no quiera usarlos, porque son futbolistas de un talento descomunal y que, en las grandes noches, acumulan todos los minutos posibles. Es porque no le hace falta para conquistar títulos en Francia.

El mismo usuario comparó la tabla del PSG con otra sobre los minutos acumulados por la plantilla del Arsenal de Mikel Arteta, también en semifinales de la Champions League y peleando de tú a tú con el Manchester City de Pep Guardiola por alzarse con la Premier League. Una realidad extremadamente opuesta.

El entrenador 'gunner' se ve obligado a exprimir a sus mejores hombres si quiere, al menos, pelear por títulos. Y eso que la plantilla del Arsenal no es precisamente corta esta temporada. David Raya, Declan Rice, Martín Zubimendi, Jurrien Timber, Gabriel, William Saliba, Viktor Gyökeres y Bukayo Saka superan todos los 2.000 minutos de juego en Liga, mientras que en el PSG solo lo hacen tres: Zaïre-Emery, Zabarnyi y Vitinha.

Mikel Arteta y David Raya en un partido de la Premier League / EFE/EPA/TIM KEETON

Ahí nace la ventaja. El PSG puede jugar muchos tramos de la temporada doméstica con una mezcla de titulares, suplentes y jóvenes sin que eso le impida mantener el control de la liga. Futbolistas como Senny Mayulu, Kang-in Lee, Gonçalo Ramos, Désiré Doué, João Neves, Ibrahim Mbaye o Lucas Beraldo acumulan minutos importantes. No son simples apariciones residuales: forman parte real de la carga competitiva del equipo, aunque, cuando llegan las noches de máxima importancia, Luis Enrique tiene a sus habituales guerreros.

El caso del Arsenal muestra el otro lado de la moneda. La Premier League exige una intensidad semanal altísima que obliga a Mikel Arteta a alinear a sus mejores futbolistas sí o sí, porque el margen de error es mínimo. Una exigencia mayor que la del torneo francés.

La Champions League se decide sobre el campo, claro, pero fuera de él hay detalles que pueden ayudar a inclinar la balanza. Uno de ellos, sin duda, es la capacidad de llegar con las piernas frescas a los meses decisivos.